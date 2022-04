Cartes jaunes:Cordioli, Dasty M, Francotte, Jeanmart, Boujabout.

Carte rouge:Fournier (90e, 2ec.j.).

Buts: Francotte (0-1, 51e), Cordioli (1-1 pen., 56e)

BEAURAING: Delobbe, Dasty N, Dardenne, Cordioli (88eMassart), Mandil, Dasty M (48eDe Becker), Suray, Minet, Diskeuve, Mont (81eCappe), Mouton.

SPY : Matriche, Rhatay, Fournier, Ficheroulle (75eHody), Delvigne, Brouir, Barry (72eHuet), Autequiite, Jeanmart, Francotte, Boujabout.

Grosse tension au coup de sifflet final, le staff des "Spirous" se sentant volé."Tout le travail d’une semaine est mis à plat",commentait le coach visiteur, Eddy Broos.

Le noeud du problème se situe à la 56 minute du match. Alors que Spy a fait le plus dur, en ouvrant la marque quelques instants plus tôt, sur un slalom de Francotte, le capitaine Mouton s’infiltre dans le rectangle visiteur et s’écroule, suite à un léger contact de Fournier.

Le juge de ligne, suivi par M. Michelin, signale la faute. Au grand dam du clan visiteur. L’inévitable Cordioli se charge d’égaliser, malgré la parade de Matriche.

Malgré des essais de Delvigne ou encore Brouir, Delobbe permet à ses couleurs de préserver le point et, par la même occasion, de valider un maintien mérité au vu du second tour des ouailles d’Alain Barbier.

LesSpirousdevront, quant à eux, digérer la déception et se remobiliser avant d’aborder des confrontations directes avec leurs concurrents dans la course au tour final.