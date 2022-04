Les Jemeppois se rapprochent du titre

Sauvenière B 7 – Ham B 1

Bartet (1-0, 12e), Spineux (2-0, 16e), Dupuis (3-1, 35e), Theizen (4-1, 44e),

Renier (53e, 72e) et Benadada (7-1 sur penalty, 88e) sont les buteurs locaux. Feuzeu Tonleu a sauvé l’honneur sambrien (2-1, 27e).

Floreffe B 4 – Lesve-Arbre 7

Oubouaziz déflorait la marque sur coup franc (1-0, 19e). Les Lesvois passaient alors la seconde, à l’image de Piette (1-1, 22e), Neuville (1-2, 30e; 1-4, 40e) et Julemont (1-3, 31e; 1-5, 43e). En seconde période, le U17 Ligot signait un doublé (1-6 sur penalty, 49e; 1-7, 67e). Dans le dernier quart d’heure, Bajraktari (2-7, 76e), Ngeruka (3-7, 80e) et le gardien Michels (4-7, 87e) atténuaient l’écart.

Malonne B 1 – Mazy 2

Grâce à ce succès, conquis chez l’une des valeurs sûres de la série, les Marbriers peuvent toujours croire au gain de la dernière tranche. Au but d’ouverture de Ridole (1-0, 30e) répondait l’égalisation de Bleuze (1-1, 45e). En 2e période, Marlier offrait les trois points aux siens (1-2, 75e) avant d’écoper d’un second bristol jaune. Une exclusion sans impact sur le résultat final.

Et. Tamines 5 – Falisolle-Aisemont B 0 forfait

"Tout comme à Floreffe il y a 15 jours, je n’avais que onze joueurs, déplore le T1 falisollois Éric Delmelle.Deux de mes joueurs sont allés avec le noyau A pour le déplacement à Frontières. Nous n’étions donc plus que neuf. Je déplore les absences dans les deux groupes. Il y a pour ma part du "je-m’en-foutisme". Il était plus important que la P3 se déplace avec plus d’armes, notre équipe A doit se maintenir au risque de ne plus avoir qu’une équipe la saison prochaine."

Auvelais B 2 – Jemeppe 6

LesChimistespensaient-ils la rencontre gagnée après le but d’ouverture de Gundogan (0-1, 14e)? LesOrangés renversaient la vapeur grâce à Deproot (1-1, 16e) et à Nys (2-1, 19e). En seconde période, Sbaa (2-2, 51e; 2-6, 88e), Dethier (2-3, 55e) et Siscot (2-4, 74e; 2-5, 85e) donnaient au score des allures de bicyclette tennistique. Grâce à ce succès, les Jemeppois se rapprochent encore un peu plus du titre.