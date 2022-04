D2 ACFF: Couvin retourné par Stockay dans les arrêts de jeu (photos)

Il s’en est fallu de peu dimanche pour voir Couvin-Mariembourg enchaîner une cinquième victoire consécutive. À Stockay, les hommes de Gabor Bukran menaient encore 0-1 à la… 94e! La déception était toute logique après-match, après avoir été si proche du 15 sur 15. " C’est très compliqué, on avait eu de la réussite jusque-là. Et quand tout va bien, on se bat encore plus pour conserver le zéro. La déception n’en est que plus grande", soufflait Gabor. Si les Couvinois ont finalement concédé le nul, c’est surtout à cause de leur deuxième période. " On n’était pas bon avec le ballon, on le perdait trop rapidement" conclut l’entraîneur. LesBleus retiendront toutefois un point positif de ce déplacement à Stockay: ils sont invaincus depuis début mars.