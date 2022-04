Ciney reprend les commandes

Ciney B 15 - Ciergnon 0

Les Cinaciens n’ont pas fait le détail face à un adversaire submergé dès la première période, terminée sur un 7-0 bien tassé. Les "Bleus" vont reprendre leur marche en avant après le café et encore ajouter 8 buts à leur bouquet bien garni. Les buteurs: Beumer (6), M. Godefroid (3), Jottard (2), C. Hernaelsteen, F. Godefroid Lefèvre et un visiteur, contre son camp.

Dinant 2 - Sommenoise 4

Les Copères ont sorti une mauvaise prestation, ce dont ont profité les jeunes visiteurs. C’était pourtant 1-0 à la pause, des œuvres de Wislet. Les "Bleus" allaient s’écrouler mentalement au second acte. Jan (2) et Remy en profitaient pour inverser la tendance. Le but de Wislet ne changeait rien.

Pessoux 2 - Han-Lesse 7

De courageux visités, déforcés, ont aligné leur coach et leur délégué Bruno Baquet (62 ans) tout le match. B. Domine ouvrait même la marque pour Pessoux. Avant la pause, Braconnier (2), Hayaux et Rennoir inversaient la tendance. Rennoir et Demarteau alourdissaient la note, tempérée par Bresmal. Demarteau fixait les chiffres.

Anseremme 2 - Anhée 1

Les échanges sont assez équilibrés. Delaire met les Dinantais devant à la 23e. Les hommes de Frédéric Golinveau contiennent leur remuant opposant jusqu’à la 86e, Beaufays remettant les deux équipes dos à dos. Dans les arrêts de jeu, Jaumot offre la victoire aux siens.

Rienne 0 - Yvoir 2

Les Mosans ont donné une leçon de réalisme aux Riennois en inscrivant la moitié de leurs occasions via un doublé de Scaillet, dont un penalty en fin de match. Le rush visité resta vain.

Leignon 2 - Sinsin 4

Herin mettait les "Mauves" aux commandes. Denys et Menten renversaient la vapeur juste avant l’égalisation de Lambert à la 45e Dublet et Miller offraient une victoire importante à Sinsin en seconde période.