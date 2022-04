BONINNE : Vanhamme 13, Libertiaux 3, Delahaut 14, Lakkerwa L. 6, Gautier 9, Baguette 13, Germiat 23 (3x3), Lakkerwa A. 20 (1x3), Fivet 10, De Vleeschouwer 10.

Match plein pour Boninne face à Genappe, et belle entrée en matière pour les deux jeunes de 15 ans qui ont fait leurs premiers pas en R2."C’était la rencontre idéale pour elles. Et les autres, malgré leur jeune âge, ont bien joué le rôle de guide. Je suis fier des filles, qui ont fait preuve de sérieux jusqu’à la dernière seconde", confie Germain Fivet, qui en saura plus cette semaine sur son avenir à Boninne. L’équipe sera renforcée par Bussman (Namur) la saison prochaine.