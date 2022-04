Belle semaine namuroise

23-12, 11-6, 17-15, 17-13.

NAMUR: Matthys 4 (1x3), Defosset 10 (1x3), Hucorne 5, Iemmolo 21 (5x3), Chirishungu 13 (1x3), Vandy 8 (2x3), Cool 5 (1x3), Colin.

Après sa victoire méritée face au leader, Namur ponctue sa semaine de la plus belle des manières qu’il soit. Dès le coup d’envoi, lesRougesaffichent une belle efficacité en périphérie et proposent une bonne défense, qui mène à nombreuses contre-attaques (23-12, 10e), avant d’avoir du mal à se trouver face à la zone (34-18 au repos).

"En deuxième période, suite aux rotations limitées, on fait le minimum syndical, confie le coach, Jérémie Palix.On a continué à buter sur la défense de Neufchâteau, qui ne comptait pas dans ses rangs O’Sullivan, jusqu’au moment où nous avons retrouvé de la précision à distance".

Ciney 45 – Herve-Battice 54

17-12, 12-10, 7-16, 9-16.

CINEY: Mazuin 8 (2x3), Delveaux, Laloux, Dachelet, Legros 3 (1x3), Vandesteene 15 (1x3), O. Beguin 2, Van Meerbeeck 17.

Sans Ernoux, partie en voyage, et sans Constance Beguin, laissée au repos, Ciney a flanché physiquement sur la longueur.

"On a péché par le manque de fraîcheur,confirme le coach, Jean-Christophe Beguin.Vandesteene et Van Meerbeeck ont joué 40 minutes tandis que les cinq joueuses R2 finissaient un marathon de six matchs en neuf jours. Pourtant, on a répondu présent en défense en première mi-temps (29-22). Or, à la reprise, on a subi d’entrée un 0-8. Ensuite, un chassé-croisé s’est installé jusqu’au money-time, là où nous avons manqué de réussite, due à la fatigue sans doute, et Herve-Battice a ainsi pu prendre le large."

Par manque de joueuses, Ciney a décidé de déclarer forfait pour le déplacement à Fleurus vendredi soir.

Boninne 62 – Liège B 57

15-16, 15-9, 17-17, 15-15

BONINNE:Lakkerwa 1, Le Trequesser 8, Broers 4, Compère 15 (1x3), Ory 2, Lesire 12, Fivet 11 (1x3), Hubaut 9

Malgré une rencontre plus brouillonne que lors du match aller, ce mercredi, face à Liège Panthers, Boninne parvient à prendre les commandes dès l’entame de la rencontre."J’adapte notre défense, passant d’une zone 3-2 qui les a beaucoup ennuyées mercredi, à une zone 2-3 ce dimanche. À la mi-temps, on mène de cinq points et l’envie est présente. En face, on s’adapte à notre jeu intérieur, et on contre beaucoup Hubaut qui a eu beaucoup de réussite lors du match aller. Liège passe devant à trois minutes du terme mais un 13-2 nous permet de l’emporter de cinq points",commente David Roussaux.

Loyers 48 – Ottignies 50

14-13, 14-13, 12-12, 8-12.

LOYERS: Gérard, Giaux 3 (1x3), Ronveaux 6, Moeys, Bechoux 17 (1x3), Laloux 16, Vanhorsigh 4, Robert 2.

Quelques jours après l’annonce de l’arrêt de l’équipe à la fin de la saison, Loyers, au cours d’une rencontre plutôt défensive et serrée de bout en bout, est passé tout près de la victoire.

Au départ, Bechoux répond à Ottignies par des paniers proches de l’anneau (14-13, 10e). Ensuite, les Rouges maintiennent le cap en trouvant des ouvertures dans la raquette (28-26 au repos).

À la reprise, elles trouvent enfin la réussite à distance (40-38, 30e).

Dans le dernier acte, la victoire peine à choisir son camp mais un missile de la capitaine visiteuse, Dochez, suivi d’un 2+1 par la meneuse, Hauet, permettent à Ottignies d’émerger sur le fil.