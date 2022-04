Gwennaëlle Lewis (2), Alice Bovy, Géraldine Richel et Amélie Van Caekenberghe se sont partagé les buts.

Ligny 0 – Moustier 2

Les Zébrettes se sont montrées réalistes au cours d’une rencontre équilibrée. Camille Abrassart faisait 0-1 (43e). Lana Sabrir doublait la mise après le repos (0-2, 68e).

Sclayn 0 – Eghezée 1

Aurélie De Moll a inscrit l’unique but de la rencontre avant le repos (0-1). Après la pause, Eryne Damoisaux a manqué un penalty.

Malonne 0 – Jemeppe 1

Audrey Pestiaux a inscrit l’unique but de la rencontre, sur penalty (0-1, 65e).

Jambes 1 - Arquet 9

Lauremie Mounigadou a sauvé l’honneur 1-9. Quinlan Collignon (2), Cécile Gilles (2), Eva Ridremont (2), Mélanie Adam, Virginie Lacroix et la gardienne Laurane Genot (pen.) se sont partagé les buts vedrinois.

Sauvenière 2 - Grand-Leez B 0

Amandine Conobert trouvait la faille avant le repos (1-0). Caroline Mueller doublait la mise après le repos (2-0). Salomé Duhoux a manqué la conversion d’un penalty.

P2B

Ciney B 6 – Dinant 1

"Un gros match et une bonne prestation d’ensemble de Ciney", se réjouissait le délégué local Luc Detienne.

Après avoir touché le poteau par Chloé Lambert (10e), les visitées prenaient l’avance par Soukaina Rachik (1-0, 15e). Les deux mêmes joueuses se créaient encore deux belles possibilités de but avant l’égalisation de Sarah Gilot (1-1, 25e). L'omniprésente Chloé Lambert creusait l’écart à l’approche du repos (2-1, 40e; 3-1, 42e) avant de tuer tout suspense dès la reprise (4-1, 50e). Au cours d’une dernière demi-heure équilibrée, Laure Lamarque (5-1, 80e) et la capitaine Linley Bomblez (6-1 sur un coup franc au petit rectangle, 83e) donnaient au score des allures de set tennistique.

Florennes 2 - Rochefort 5

Alors qu’elles n’avaient couché que neuf noms sur la feuille de match, les visiteuses ont empoché trois points très précieux dans la course au titre. A égalité de points avec Ciney B en tête du classement, elles comptent un match de moins.

"Un succès important face à une belle équipe locale", se réjouit le délégué rochefortois Mikaël George. Lauryne Collinet (1-0, 11e) et Thyméa Dogot (2-4) ont inscrit les buts locaux. Ganimete Preniqi a inscrit les cinq buts visiteurs.

Philippeville 2 - Rienne 2

Cindy Lemaitre trouvait la faille au terme d’un premier quart d’heure partagé (1-0). La joie locale était de courte durée. Lyn Guitton égalisait rapidement (1-1). Les visiteuses prenaient alors le match en main et viraient en tête au repos, grâce à Morgane Parmentier (1-2). Remontées sur le terrain avec hargne et enthousiasme, les Etoilées arrachaient le partage dans les dernières minutes, via Chiara Borcy (2-2, 81e), sur un assist de Cindy Lemaitre.

Olloy 1 – Bièvre 3

Flavie Grandjean (0-1) et Lilou Lescaud (0-2) trouvaient la faille avant le repos. Morgane Lange relançait le suspense en début de seconde période (1-2). Un autogoal, sur coup franc, sonnait le glas des espoirs locaux (1-3). Grâce à ce succès, lesCastorettesoccupent désormais la cinquième place du classement général.