Les Aischois en arbitre du titre

Si la rencontre de ce samedi soir face à Binche n’est pas décisive pour eux, elle revêtira malgré tout une importance non négligeable en vue de l’accession au tour final. On sait à quel point les Aischois peuvent se montrer inspirés à domicile et c’est le moment ou jamais alors qu’il restera deux déplacements périlleux (à Namur et Tournai) et un autre face à St Ghislain.