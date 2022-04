MEUX B: suspendu:Van Vyve;blessé:M. Toussaint;retours:Delcorps, Henrion.

"Un match à six points, face une équipe qui se retrouve dans la même situation que la nôtre, explique Benjamin Joine.Nous espérons rester dans notre spirale positive. Meux est une équipe qui mériterait un meilleur classement et développe le meilleur football des équipes de bas de tableau. Il s’agira de contenir Delcorps, un joueur rapide et combatif."

À Meux, Claudio Batatinha est évidemment conscient de l’enjeu."Si Fernelmont vient de décrocher de bons résultats ces dernières semaines, de notre côté, on est confiants, car on reste sur des défaites positives.Fernelmont est une équipe qui possède pas mal de qualités et d’expérience, avec un Sacré qui peut faire la différence à tout moment et un Beguin qui développe un jeu rapide. Ceci dit, j’estime qu’on a les armes pour les contrer."