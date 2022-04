OHEY: incertains:Gauthier, Dechanet, Emrullahu.

PETIT-WARET: absents:Robert, Vanderlinden, Lizen.

Avant le choc de demain, les deux équipes se montrent satisfaites de leur classement actuel."Nous nous estimons heureux d’être deuxièmes surtout après un début de saison qui n’a pas été à la hauteur de nos espérances,confie le coach oheytois Vivian Delhalle.Même si on a perdu des points à Leuze et à Taviers lors de la reprise, la suite fut meilleure. Présents dans le top 3, nous devons tenter d’y rester malgré un calendrier complexe."

Un peu de chance et de surprise

"C’est une agréable surprise, un petit miracle d’être à ce niveau car on avait construit une équipe identique à celle de la saison précédente,enchaîne le mentor desBiwacks, Rudy Anciaux.Dès le début du championnat, on a eu un peu de chance car les autres prétendants au tour final ont dû faire face à des absences et à des blessures."

Depuis la reprise fin janvier, si Petit-Waret a quelque peu piétiné, pour sa part Ohey a résorbé une bonne partie (cinq points) de son retard."Piétiner, oui et non,nuance Rudy Anciaux.La refonte du championnat ne nous a pas aidés avec trois déplacements consécutifs contre de solides adversaires (2 sur 9). Ont suivi quatre matches réussis à domicile (10 sur 12)."

Les deux équipes s’impressionnent

"Étant donné que le leader incontesté a perdu des unités où il n’avait pas prévu de le faire, nous avons pu faire une bonne opération,admet Vivian Delhalle.Mais attendons la suite car je pense que Petit-Waret est capable de reprendre sa marche en avant."

En cas de succès ce dimanche, Petit-Waret pourrait effectivement faire à son tour la bonne opération. Dans le cas contraire, c’est Ohey qui afficherait le sourire."Après le match de ce dimanche, il restera cinq rencontres à disputer,prévient Rudy Anciaux.Quel que soit le résultat, le championnat sera loin d’être terminé. Ohey, c’est de l’expérience et des individualités supérieures à la moyenne de la P3. Toutefois, un match reste un match et il doit être joué."

Malgré les compliments d’en face, Ohey et Vivian Delhalle ne s’imaginent pas la tâche aisée."J’estime que ce match sera difficile à négocier mais ouvert vu le style de joueurs des deux camps,conclut Vivian Delhalle.On aura affaire à une équipe possédant une grosse assise défensive et une très belle force de frappe devant, ce qui nous obligera à faire preuve de prudence."