«Ne pas les laisser prendre feu»

Si la défaite face à Anvers ne souffrait d’aucune contestation, la semaine dernière au Royal 4, les Belgradois sont complètement passés à côté d’une rencontre pourtant tout à fait à leur portée. La venue d’une autre formation de la capitale ce dimanche après-midi, à savoir Anderlecht, offre une nouvelle opportunité aux Namurois de se racheter, à condition qu’ils montrent un tout autre visage. "Inutile de revenir sur le non-match du week-end dernier mais il est clair que j’attends une réaction,prévient le coach belgradois Didier Thémans.Contrairement aux autres équipes bruxelloises, Anderlecht propose un tout autre jeu. C’est une équipe qui a beaucoup de points dans les mains et qui peut même en entamant mal sa rencontre, s’enflammer pendant un quart-temps et planter 30 points. Il sera, comme toujours, important de bien démarrer mais cela ne suffira pas. Il est tout aussi primordial de rester concentré pendant quarante minutes pour justement éviter de les laisser prendre feu. On sait que chez nous, avec nos supporters nous sommes généralement mieux. Aller chercher cette victoire est très important avant de jouer Malines. Nous devons ambitionner un deux sur deux. Après, nous allons à Anvers qui ne lâchera rien en vue d’un titre qu’il vise. J’attends donc beaucoup de ces deux prochains matches pour finir le championnat au mieux." Belgrade devrait être au complet ce dimanche.