Le forfait général de Namur City acté

«Nous sommes désormais trop loin pour postuler à une place au tour final, note Bernard Becquevort, le mentor sambrien. Les joueurs ont un peu décroché et nous n’aurons plus rien à jouer.» Physiquement, les joueurs ont perdu de leur condition et ce n’est pas le match remis contre Namur City qui les aidera à trouver le rythme… «La différence pourrait se jouer à ce niveau-là», constate Bernard Becquevort.