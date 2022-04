Le forfait général de Namur City acté vendredi n’arrange pas les affaires wépionnaises, les Namurois ayant pris les six points contre les Citizens.. Pierre-Olivier Janssen, le T.1 du Bienvenu ne décolère pas."A cinq matchs de la fin, ce manque de sérieux fausse tout le championnat,estime-t-il à juste titre.Nous n’avons plus notre sort entre nos mains alors que j’estime que nous méritons de participer à ce tour final".Depuis dimanche, les "Fraisiers" ont encaissé la nouvelle et se préparent à terminer à fond"Nous devons gagner les cinq derniers matchs,assure le mentor wépionnais, privé encore cette fois de plusieurs titulaires.Nous ne devons pas calculer alors que la quatrième place n’est qu’à trois points".Les Hannetons sont prévenus: leur adversaire ne lâchera rien.