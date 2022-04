La belle tournée espagnole de Moniquet

En Catalogne, il a attaqué dans le final de la journée d’ouverture."C’était un peu le chaos, il pleuvait et j’étais dans les premiers, se rappelle le coureur de Lotto-Soudal.J’ai accéléré, surtout dans l’optique de me replacer dans cette arrivée en montée. Mais c’était un plaisir, d’être dans cette position, avec ceux qui jouaient la victoire."

Les autres étapes ont été similaires. Sylvain Moniquet a été bien présent, avec des places d’honneur aux portes du Top 20."Je suis satisfait de mon Tour de Catalogne, explique-t-il.Je l’avais abordé de manière plus sereine que l’an passé. J’étais moins stressé, car je savais à quoi m’attendre. Et je me sentais en grande forme. J’ai pris le départ dans l’optique de jouer le classement général. Cela aurait pu fonctionner. Malheureusement, j’ai vécu une journée horrible samedi, la veille de l’arrivée. Sans ça, j’aurais pu me classer douzième, je pense. Mais il faisait vraiment froid, j’étais comme paralysé. Je pense que j’étais en hypothermie. J’ai même dû m’arrêter pour mettre une veste."

Il y a eu vingt-six abandons sur cette étape! Sylvain Moniquet a d’ailleurs été le seul de son équipe à la terminer. " C’était bizarre, d’être le dernier coureur de Lotto-Soudal en course, ajoute le Namurois, en souriant.C’était spécial, d’avoir un briefing rien que pour moi. Mon directeur sportif Maxime Monfort pouvait me parler en… français dans l’oreillette. Sans doute, pour la seule fois de la saison. En début de course, des coureurs d’autres équipes venaient un peu me charrier, comme Daryl Impey ou des membres de Bike Exchange, qui me demandaient pourquoi je ne faisais pas rouler mes coéquipiers en tête de peloton ou pourquoi je n’allais pas chercher des bidons à la voiture pour mes leaders… Mais on n’a pas eu le temps de rigoler longtemps: la course a vite démarré sur cette dernière étape courte et difficile, à Barcelone."Qu’il termina 21e.

"Je suis satisfait de ma forme, de mon niveau, même si j’ai ressenti la fatigue cette semaine, poursuit Sylvain Moniquet.Mais je suis motivé par les prochaines courses. Dont le Tour du Pays Basque, au parcours très dur, avec de nombreuses montées raides mais pas trop longues, ce qui me convient très bien, sans doute mieux que la Catalogne. Je pense que je pourrai être protégé. Je vais à nouveau penser à un bon classement final. Mais on verra au fil des jours. Si cela ne fonctionne pas, je me concentrerai sur des étapes."