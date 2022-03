Surfer sur la bonne dynamique

Liège B 3 – Boninne 79

42-41

BONINNE:Lakkerwa 10 (1x3), Le Trequesser 0, Van Hamme 4, Compère 19 (2x3), Ory 2, Lesire 8, Fivet 4, Hubaut 32

C’est avec une défense alternée que Boninne entame cette rencontre. Une zone sur panier marqué, et une indiv’ sur panier raté. Cela perturbe pas mal la jeunesse adversaire, et les filles de David Roussaux creusent un peu. En face, cela s’adapte et cela revient. Le retour aux vestiaires se fait sur le score de 42-41."Au moment de remonter sur le terrain, je retrouve des lionnes. Malheureusement, Compère shoote et retombe sur un pied dans le troisième quart. Les sept filles se montrent soudées, se battent sur toutes les balles",se réjouit le coach.