Les Aischois accueilleront Binche sans leur coach. Manu Rousselle profitera de quelques jours au ski. C’est Nico Mazzier qui dirigera l’équipe. " Non, je ne pars pas pour éviter de voir le titre de Namur", rigole Manu. Si Aische ne gagne pas samedi, Namur sera champion avant même son match à Tamines, le lendemain.Et ce ne sera pas simple pour les Aischois, un peu cuits et privés de trois suspendus: Daout, Iglicki et Joannes. Par contre, Thirot revient dans le groupe ainsi que les blessés Plos et Grégoire. " Ils s’entraînent normalement et seront dans la sélection", conclut Manu Rousselle qui se réjouit de l’arrivée de Noa Broos la saison prochaine. " Ce n’est jamais facile de dénicher un bon deuxième gardien. Noa a un potentiel très intéressant et une belle marge de progression. C’est l’avenir."

Aische rencontrera Rodrigue Piette (en partance de Rochefort) ce jeudi après s’être mis à table avec Maxence Hubeaux (Bas-Oha) mercredi.

Namur

À l’exception de Bombele, toujours indisponible, le noyau namurois est au grand complet pour ce qui pourrait être l’apothéose de la saison. " Nous n’irons pas à Aische mais le président a prévu d’ouvrir la buvette pour faire sauter les bouchons de champagne en cas de titre, explique Olivier Defresne.On ne veut pas être pris de court si nous sommes champions sans joueur samedi soir.Mais cela se fera sans trop d’excès, j’ai des joueurs raisonnables et on veut faire un bon match à Tamines".

Côté renforts, le coach annonce des nouvelles assez rapidement.

Tamines

Les Taminois retrouvent un noyau complet pour accueillir le voisin namurois et ses nombreux supporters. " Si Aische est battu, ils arriveront en champion. Si pas, ils essayeront de l’être chez nous, annonce Antonio Rosa, le mentor de la Jeunesse. Ce titre attendu est amplement mérité. Et je suis content pour Olivier Defresne, un ami." Mais pas question de faire de cadeau. " Non, nous sommes en tête de la troisième tranche et c’est un beau challenge d’y rester. On jouait le maintien mais si on peut aller au tour final, on ne se privera pas", conclut le coach, qui espère concrétiser un ou deux transferts ce week-end. " Et pour Adam Salles, c’est quasi fait, il va rester".

Onhaye

Les Walhérois pourront toujours compter sur le jeune offensif Arthur Bodart la saison prochaine. " Oui, on le garde, il vient de resigner", confirme Lionel Brouwaeys. La mauvaise nouvelle de la semaine, c’est la blessure de Bastien Delplank. Sorti blessé après 30 minutes dimanche, il souffre d’une déchirure au muscle ischio-jambier. " Il est revenu de blessure et a sans doute compensé, ajoute son coach. On va le perdre pour au moins trois semaines." Un forfait qui s’ajoute à ceux de Lambert, Bastin et Kembi. Guiot rentre par contre de suspension pour le long déplacement à Raeren et Lorenzon s’est entraîné normalement, sans rechute.