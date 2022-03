Laurent Gomez: «Mes chaussures sont prêtes»

En déplacement à Stockay dimanche, Couvin perdra encore un joueur par rapport à la sélection du week-end dernier face à Acren. " Quentin Deppe est absent dimanche", regrette Gabor Bukran. Le reste du noyau est disponible et sélectionnable, y compris Valentin Lamort, de retour de blessure ou Andry Hanicq, rentré d’Italie. " Chartier ou Goossens sont aussi susceptibles d’intégrer le groupe, ajoute Gabor.On fera le point fin de semaine après le troisième entraînement."

Du côté d’Axel Quataert, on attend toujours la réponse de Gabor Bukran pour la saison prochaine. Un président qui expliquait dimanche avoir assisté, la veille, en VIP, au match de l’Olympic. Avec une idée derrière la tête?

Meux

Blessé à l’orteil la semaine dernière à l’entraînement, Corentin Marion a passé une radio vendredi qui n’a révélé aucune fracture. " On espère que ça puisse aller pour ce week-end mais je reste assez pessimiste,cela le handicape beaucoup", précise Laurent Gomez. Son ressenti est le même à propos de Justin Gaux, sorti à la mi-temps à Ganshoren. " Il ressent toujours une douleur au niveau de la cuisse et passera une écho vendredi. On verra en fonction du résultat s’il peut venir avec nous dimanche." Clément Moors (cervicales) reste à l’infirmerie pour un moment et Gauthier Baudoin va recommencer progressivement ce jeudi. " J’aurai très peu de solutions sur le banc à Verlaine, ajoute Laurent.Pour le moment, nus sommes treize avec Kenny Paulus. La P1 joue en même temps et cela limitera nos choix, surtout que je ne veux pas déforcer l’équipe B. Mes chaussures sont prêtes(rires)et si je dois jouer quelques minutes, je le ferai." Laurent rencontrait une recrue potentielle ce mercredi après-midi. " Un profil comme nous n’avons pas encore dans l’équipe, précise-t-il.Un jeune joueur très intéressant". Laurent ajoute: " On doit aussi avancer avec Jean Mathieu. J’ai un joueur en stand-by qui souhaite venir chez nous. Mais si Jean reste, on n’a pas besoin de le remplacer. Il faut qu’il me dise quoi assez rapidement."