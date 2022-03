Je ne dirais pas que c’était un soulagement mais plutôt que nous étions heureux d’enfin pouvoir fêter officiellement le titre. Personnellement, c’est spécial car c’est mon tout premier titre en équipes premières et sûrement mon meilleur souvenir cette saison. Le match de coupe contre Anderlecht (1-7) devant 10000 personnes pouvait rivaliser également, seulement, la lourde défaite fut dure à avaler, on aurait pu faire mieux.

Après les deux revers (à Verlaine 1-0 et contre Tubize 1-3) qui ont retardé le titre, quelle a été la réaction durant la semaine avant le match à Waremme de ce dimanche?

Après une saison pareille (NDLR: leur seule autre défaite en championnat datait du 11 septembre, 0-1 contre Jette), on ne s’attendait pas à perdre deux matchs de suite.Nous n’avions pas l’habitude de perdre et, au final, on pensait plus à aller chercher la victoire que le titre, par esprit de revanche.

Et cette victoire, vous l’avez eue avec la manière…

En effet,après avoir analysé le match contre Tubize et corrigé les erreurs, on a fait un super match où l’on a proposé du beau football contre Waremme (0-6). Tout le monde a participé à la fête, mon second (Mathias Janssens) m’a remplacé. J’en suis heureux, il le mérite, lui qui m’a toujours épaulé et soutenu.

Au niveau personnel, tu peux être content de ta saison, tu es le gardien qui a encaissé le moins de goal.

Oui, c’est sûr, quand on prend les chiffres c’est une super saison. Avec 15 clean sheets et la meilleure défense du championnat (NDLR: et la meilleure attaque…), j’ai su aussi répondre présent et contribuer aux bons résultats de l’équipe.

Toi qui as connu la D1A avec Mouscron, quelles sont les différences avec ce que tu vis maintenant à la RAAL?

La principale différence est la convivialité au sein du club.Là où, à Mouscron, il y avait beaucoup d’étrangers qui ne parlaient pas spécialement français, ici, on parle tous la même langue, ce qui facilite une bonne ambiance. Néanmoins, niveau professionnalisme, la RAAL possède plus que de nombreux clubs de D1A. Les entraînements sont filmés, les infrastructures sont excellentes et nos kilomètres sont aussi tracés, c’est le meilleur club que j’ai connu. Je n’ai aucun regret d’être venu ici, quoi de mieux que de jouer tous les week-ends?

L’année prochaine, ce sera la Nationale 1, vous en avez déjà discuté?

Non, pas vraiment.Je pense que nous allons d’abord terminer la saison avant de se projeter. J’ai eu des contacts avec d’autres clubs, mais je dois encore parler avec les dirigeants d’ici.J’ai envie de rester à la RAAL, je sais que le projet est ambitieux.