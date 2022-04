Les meilleurs buteurs de la P3 namuroise

En P3B, rien de bien neuf sous le soleil… L’ultra domination du Lustinois Antonino Leocata (44 buts, +1) n’est guère remise en question par ses poursuivants. Le plus « proche » reste Sanka Verspreet (25 buts, +1). Son coéquipier à Thy-le-Château François Thys a inscrit un triplé ce week-end.

De triplé, il en était également question ce dimanche en P3C, avec les prestations très offensives de l’Assessois Tristan Dieudonné (4 buts, +3) et du Rochefortois Jérémy Wauthy (6 buts, +3). Patrick Collin, lui aussi de l’Union, a tout juste franchi le cap des 30 buts en championnat grâce à son doublé lors du festival rochefortois contre Houyet (10-0). Il reste en tête du classement des buteurs de la série C.

Voici le décompte des meilleurs buteurs de P3 namuroise

P3A

27 buts

Corentin Depas (Ohey)

22 buts

Eroll Emrullahu (Ohey), Nicolas Henrottin (Taviers)

20 buts

Arthur Depireux (Grand-Leez B)

19 buts

Pierre Hairion (Grand-Leez B)

17 buts

Loïc Duchêne (Petit-Waret)

14 buts

Quentin Malotaux (Taviers)

13 buts

Luca Dell’Aquila et Jonathan Marchal (Saint-Germain)

12 buts

Thomas Maisin (Bossière-Gembloux B)

11 buts

Abdelhadi Harrad (Andoy-Wierde), Julien Doupagne (Petit-Waret)

10 buts

Carlos Da Silva (Andoy-Wierde), Maxence Debens (Boninne), Maxence Sabbe (Bossière-Gembloux B), Colin Genard (Grand-Leez B)

9 buts

Maxime Hache (Boninne), Ugo Wautelet (Émines), Jérôme Dandoy (Leuze-Longchamps), Pascal Gilles (Saint-Germain)

8 buts

Maxence Jassogne (Arquet B), Unal Ledieu (Émines), Clément Iwamaranga (Flawinne), Antoine Verwilghen (Leuze-Longchamps), Victor Hontoir (Loyers B)

7 buts

Abdelali Ajrhourh et Hamdi Salihu (Andoy-Wierde), Damien Lamy (Arquet B), Elias Benali et Brayan Bouchat (Flawinne), Ronan Albert (Grand-Leez B), Sofiane Nejjar (Leuze-Longchamps), Enes Salihu (Loyers B), Jérémy Schor (Saint-Germain)

6 buts

Thierno Barry (Andoy-Wierde), Hugo Ferrante (Arquet B), Simon Oostland (Bossière-Gembloux B), Kevin Ballieu (Émines), Émile Bastin (Leuze-Longchamps), Jonathan Lallemend (Loyers B), Adrien Blavier et Benoît Noël (Petit-Waret), Gauthier Braibant, Rémy Kinet, Ferenc Lievens et Simon Renson (Rhisnes B), Nicolas Guillaume (Saint-Germain), Guillaume Mailleux et Arnaud Seny (Taviers)

5 buts

Tom Wouters (Arquet B), Thomas Henry et Mathieu Meunier (Boninne), Robin Jacques (Bossière-Gembloux B), Loris Baume (Flawinne), Gauthier Renson (Grand-Leez B), Mounir Harrard (Namêche)

4 buts

Marius Maillen et Denis Similon (Arquet B), François Heynen et Ilir Kurbali (Boninne), Vincent Blouard et Louis Laurent (Bossière-Gembloux B), Sébastien Kips et Loïc Vankoekelberg (Émines), Quentin Colard (Fernelmont-Hemptinne B), Adil-Mohamed Naji (Leuze-Longchamps), Thomas Frédéric (Loyers B), Yaacine Ajjab et Sofiane Nhaili (Namêche), Florys Dechanet (Ohey), Thomas Pirard (Petit-Waret), Steve Albert, Tom Bombey, Nicolas Piret et Thomas Van De Poele (Saint-Germain)

3 buts

Arnold Birori (Andoy-Wierde), Tom Coulon, Valentin Disy et Daryan Gaye (Boninne), Tom Beauraing et Thomas Poncelet (Bossière-Gembloux B), Michaël Alexis et Adrien Wiame (Émines), Bryan Hock (Fernelmont-Hemptinne B), Florian Galloy, Mathias Schoonjans et Jonathan Van Dycke (Flawinne), Robin Van Bets (Grand-Leez B), Julien Baudoin et Jeremy Lambermont (Leuze-Longchamps), Clément Baudoin et Florent Mas (Loyers B), Adnane Debagghi (Namêche), Simon Absil, Samuel Bortolin, Jason Dejasse et Aurélien Gauthier (Ohey), Ryan Robert et Jonas Vanderlinden (Petit-Waret), Antoine Bierme (Rhisnes B), Simon Fisette et Nicolas Schoonjans (Saint-Germain), Antoine Lumbala (Taviers)

2 buts

Cheick Oumar Guindo (Andoy-Wierde), Victor Duchêne, Henri Gilmard, Sélim Hodaibi et Cyril Lambiotte (Arquet B), Quentin Masper (Boninne), Edgar Barampama, Ludovic De Coster et Quentin Laroche (Bossière-Gembloux B), Nathan Derissen (Émines), Denis Collignon, Logan Denis, Loup Gaukema, Maxime Roussel, Antoine Salpietro et Thomas Vermeren (Fernelmont-Hemptinne B), Peterson De Souza, Christophe Delsaux et Anthony Sanchez-Hernandez (Flawinne), Loïs Delooz (Grand-Leez B), Adrien Montfort (Leuze-Longchamps), Renaud Collard, Baptiste Hejnal, Arnaud Morelle et Thomas Vanhees (Ohey), Thomas Ancion, Benjamin Douniaux, Quentin Hallin, Antoine Maleve, Loïc Munaut, Charlelie Rihoux, Nicolas Suray et Anthony Tallier (Rhisnes B), Florian Gruselle et Antoine Moré (Saint-Germain), Mehdi Collard, Antoine Marchal, Romain Paris, Loïc Pitance et Gabin Rihoux (Taviers)

P3B

44 buts

Antonino Leocata (Lustin)

25 buts

Sanka Verspreet (Thy-le-Château)

18 buts

Maxime Notte (Lustin)

16 buts

Jéson Surinx (Moustier)

15 buts

Théo Servais (Bioul B), Yoni Goossens (Couvin-Mariembourg B)

14 buts

Karim Becheker (Walcourt)

13 buts

Jérôme Magniez (Pesche B)

12 buts

Loïs Del Bene (Bioul B), Jonathan Hins (Walcourt)

11 buts

Geoffrey Lindekens (Falisolle-Aisemont), Gianni Russo (Ligny B), Louis Bauduin (Thy-le-Château), Quentin Masure (Walcourt)

10 buts

Yassin Hammoud (Ligny B), Benjamin Janssens (Somzée)

9 buts

Guylian Delchambre (Frontières), Alan Goossens (Lustin)

8 buts

Cyril Lambert (Biesme B), Maël Chartier (Couvin-Mariembourg B), Stefan Belic, Esteban Diz Villanueva et Rémi Robert (Lustin), Lucas Thirrion (Philippeville), Fouad Aynan (Somzée)

7 buts

Tristan Gillis et Andry Hanicq (Couvin-Mariembourg B), Alexandre Veneziano (Ligny B), Donovan Dumont et Quentin Piret (Philippeville), Massimo Bordenga (Somzée), Julien Haquenne et Valentin Vanhoutte (Thy-le-Château)

6 buts

Mathis Alexandre (Bioul B), Jaden Goossens et Simon Meurant (Couvin-Mariembourg B), Mathias Masson (Frontières), Michaël Sterpin (Lustin), Matteo Mitrugno (Moustier), Maxime Doumont (Philippeville), Tanguy Massart (Somzée), Jérôme Duperroy et François Thys (Thy-le-Château)

5 buts

Léo Graulus et Maxime Wauthy (Biesme B), Olivier Colot et Junior Cuypers (Denée), Amaury Detilleux (Lustin), Jérôme Cléda (Molignée B), Alec Nicanor (Moustier), Zeki Belle, Thomas Graux et Geoffray Verschoren (Somzée), Arnaud Angeli (Thy-le-Château)

4 buts

Nathan Lambot (Biesme B), Antoine Gillard et Émile Robat (Bioul B), Hugo Lecoyer (Couvin-Mariembourg B), Quentin Adam (Denée), Diego Grande Y Lara (Falisolle-Aisemont), Lucas Hubert (Gimnée-Mazée), Matthieu Mosseray (Lustin), Julien Dupont, Kévin Faye et Simon Sorce (Moustier), Lucas Moraux (Pesche B), Florian Dambroise et Thomas Pirson (Somzée), Joffrey Manise (Thy-le-Château)

3 buts

Nicolas Brasseur et Alessio Renga (Couvin-Mariembourg B), Cédric Leroy (Denée), Thomas Dalebroux, Jordan Moïse et Valentin Reims (Falisolle-Aisemont), Damien Ducœur (Frontières), Dylan Pilar (Lustin), Aurélien Hody et Taylan Yilmaz (Moustier), Victor Devillers et Florian Génicot (Pesche B), Matteo Delaire (Philippeville), Alessandro Fotia (Somzée), Martin Baelden et Antoine De Roover (Thy-le-Château)

2 buts

Antoine Dehon, Thomas Delforge, Adrien Granville et Alessio Vigani (Biesme B), Lilian Jouniaux et Luka Paparo (Bioul B), Duncan Delporte, Brooklyn Dubois, Lucas Magotteaux, Celian Mellaerts, Nolan Ophalvens et Théo Pierson (Couvin-Mariembourg B), Anthony & Mateo Guglielmi, Florian Husson, Loïc Ista et Mathieu Massinon (Denée), Justin Burton, Franck Deschryver et Valentin Paye (Falisolle-Aisemont), Clément Brichot et Cyril Denis, Anthony Ernould, William Heimans et Denis Staelens (Frontières), Hamza Barbach et Grégoire Longueville (Ligny B), Louis Dulieu (Lustin), Damien Baudaux et Louis Bourlard, Aurélien Cuvelier, Théo Dechamps et Antoine Germain (Pesche B), Thibaut Demarteau, Andy Jennequin et Martin Pierrot (Philippeville), Mika De La Orden, Lucas Demierbe et Florian Lena (Somzée), Quentin De Ville et Germain Holemans (Thy-le-Château), Sam Gille, Cyril Marcelle et Logan Sauvage (Walcourt)

P3C

30 buts

Patrick Collin (Rochefort B)

23 buts

Charles Pierret (Houyet)

20 buts

Yanis Kola (Condrusien B), Valentin Jacques (Rochefort B)

18 buts

Loïc Weber (Bièvre)

16 buts

Dylan Leyssens (Union Dinantaise B)

14 buts

Aurélien Pleugers (Condrusien B)

13 buts

Arthur Bodart (Onhaye B), Matteo Dion (Vencimont)

12 buts

Christophe Crickx et Vivien Sanzot (Sorée)

11 buts

Axel Defays (Condrusien B), Julien Brecht (Dion)

10 buts

Largo Hermant (Assesse), Jason Dujardin (Bièvre), Joris Baleine (Onhaye B), Allan Piérard (Rochefort B), Lionel Leroux (Union Dinantaise B), Jean Nollevaux (Vencimont)

9 buts

Christophe Kirten (Achêne), Florian Tricnaux (Bièvre), Jérôme Lambotte (Dinant)

8 buts

Pino D’Anastasio (Miécret), Emmanuel Mahin (Rochefort B), Olivier Damoiseau (Sorée), Loïc Baijot (Vencimont)

7 buts

Aurélien Cordy et Bertrand Duret (Ardennaise), Valentin Lessire (Bièvre), Antoine Evrard (Houyet), Hugo Vierdeels (Miécret), Loïc Latour (Rochefort B)

6 buts

Mathieu Dodet (Achêne), Tommy Le Mangouero (Ardennaise), Loïc Didion, Hugo Servais et Joris Tripnaux (Assesse), Félicien Cordy et Nicolas Jacquemart (Bièvre), Sébastien Coene et Théo Scheiff (Condrusien B), Guillaume Corhay et Hugo Thonon (Haversin B), Jonathan Manniette (Houyet), Clément Remy (Mesnil), Romain Dive et Nicolas Pirlot (Miécret), Brondon Betsem et Baptiste Loriers (Onhaye B), Dylan Devresse, Alessandro Maury et Jérémy Wauthy (Rochefort B), Romain Tonneau (Vencimont)

5 buts

Sébastien Burton et Adrien Ohn (Assesse), Bastien Polomé et Nicolas Tahir (Dinant), Benjamin Giot, Cyril Lavis et Victor Mercier (Miécret), Ayoub Atifi et Amin Salek (Sorée), Jimmy Salmon (Union Dinantaise B)

4 buts

Thibaut Leclercq, Michaël Marlair et Tom Pirlot (Achêne), Damien Compère, Kévin Fondaire et Kévin Rolin (Ardennaise), Tristan Dieudonné (Assesse), Gérard Kotchien et Clément Stampe (Condrusien B), Nicolas Delveaux et Nicolas Hottias (Dinant), Maxime Piraux et Julien Solot (Haversin B), Tom Mathieu (Houyet), Jordan Plaquette et Gregory Vandenbroucke (Mesnil), Julien Grevesse et Thibault Nelis (Miécret), Miguel Baquet et Célestin Kempinaire (Onhaye B), Kevin Héligers et Grégory Servais (Rochefort B), Maxence De Thier (Sorée), Clément Lenoir, Vincenzo Martinez et Mehdi Meddouri (Vencimont)

3 buts

Alexis Bigneron, Benjamin Bohant, Nathan Pairoux et Gauthier Pierard (Achêne), Corentin Adam (Ardennaise), Antoine Mullens (Bièvre), Joseph Jadot (Condrusien B), Jimmy Lenoir et François Mathelart (Dinant), Mathieu Davin, Émilien Georges et Mathis Jungers (Haversin B), Emmanuel Gérard (Mesnil), Quentin Gélis et Philippe Pharazyn (Miécret), Noa Marchal (Onhaye B), Mathis Boudart, Antoine Compère, Romain Deponthier et Simon Marrazza (Rochefort B), Jiody Bourdon (Sorée), Clément Hengen, Stani Lacroix, Roméo Vanderveeren et François Weynant (Union Dinantaise B), Luca Jeanbaptiste (Vencimont)

2 buts

Timothée Fourneau (Achêne), Augustin Cordy (Ardennaise), Theo Delcourt, Maxime Frederick, Maxence Lacourte et Clément Melot (Assesse), Antoine Despezelle (Bièvre), Logan Bukran et Félix Tonglet (Condrusien B), Bruno Ange Paré, Bertrand Kinif et Julien Piot (Dinant), Alexis Georges et Léon Sanzot (Haversin B), Corentin Deneumostier et Tanguy Pierard (Houyet), Nicolas Boukheras, Lenny Martinot et Naim Parmentier (Mesnil), Pierre Roberfroid (Miécret), Augustin Bodart, Noa Frérotte, Clément Steeno et Théo Vaes (Onhaye B), Damien Dussard, Martin Jacot et Vincent Meyer (Rochefort B), Émilien Ceuppens et Arnaud Renoir (Sorée), Tommy Clause, Antoine Franckinioulle, Remy Kishilo, Maxime Laloux, Louis Léonard, Maximilien Prouvé et Martin Taminiaux (Union Dinantaise B), Bastien Occre et Lucas Romnée (Vencimont)

