Les deux leaders des classements - série A et série B - sont donc maintenant à parfaite égalité, avec 23 réalisations chacun. En P2B, c’est le Pondrômois Cédric Magis qui occupe la première position, devant Bastien Gilsoul (Évelette-Jallet).

Avec seulement 17 buts marqués, la 25e journée a été (très) pauvre en goals en série B. Si peu, c’est même un record depuis le début du championnat (qui avait déjà été atteint en P2A mais jamais en P2B).

Au rayon des multiples buteurs, on notera tout de même un doublé en P2B, celui du Tarciennois Guillaume Deghorain. Il y en a eu un peu plus en P2A... En plus de celui d’Antoine Leruth (Ligny), on comptait 3 doublés dimanche : ceux de Dorian Avci (Arquet), Rami Benothman (Jambes) et Jules Olivier (Wépion, match avancé jeudi dernier contre Tamines B).

Voici le décompte des meilleurs buteurs de P2 namuroise

P2A

23 buts

Antoine Leruth (Ligny)

21 buts

Tanguy Jonckers (Arquet)

18 buts

Kevin Lultz (Bossière-Gembloux), Bryan De Groote (Sauvenière)

15 buts

Mohamed Lajili (Jambes)

14 buts

Pierre Gillard (Aische B), Dorian Avci et Mehdi De Vitto (Arquet), Louis Laurent (Bossière-Gembloux)

12 buts

Marty Labar (FCO Namur), Nicolas Herbiniat (JS Tamines B), Amory Reins (Rhisnes), Nicolas Chelli (Wépion)

11 buts

Anaël Sabbe (Bossière-Gembloux), Basile Adam (Ligny), Nathan Hannecart (Naninne)

10 buts

Amaury Hermand (Naninne)

9 buts

Jimmy Viera Perez (Auvelais), Eremal Ibrahimi (FCO Namur), Tom Pierre (Gesves), Corentin Paris (Ligny)

8 buts

Mohamed Usman (Floreffe), Jeremi Nicolas (Gesves), Erwin Guidon (Rhisnes), Timothy Piraux (Wépion)

7 buts

Tom Gourmet (Aische B), Edwin De Bruijn et Jérémy Poskin (Éghezée), Maxime Tonneau (FCO Namur), Francesco Martinelli (JS Tamines B)

6 buts

David Monteleone (FCO Namur), Vannara Rith (Jambes), Merjé Mutombo (Naninne)

5 buts

Francisco Fischer et Julien Vanderreycken (Arquet), Agatino Crimi (FCO Namur), Stefan Ciobanu (Floreffe), Martin Julien, Samuel Quevrin et Quinten Smolders (Gesves), Rami Benothman (Jambes), Tom Huygen-Thomas (JS Tamines B), Benjamin Dehaye (Rhisnes), Antoine Denis (Sart-Bernard), Remi Demolder (Sauvenière), Jules Olivier (Wépion)

4 buts

François Marchal et Charles Namêche (Aische B), Alexandre Brogno, Jeremy Conti et Alessandro Severino (Auvelais), Augustin Van Achter (Éghezée), Laurent Baudelet et Yannick Van Der Veken (Gesves), Jordy Kamba Kalonga (JS Tamines B), Henri Hennau (Ligny), Anthony Tallier (Rhisnes), Thomas Badoux et Damien Bodart (Sart-Bernard), Semih Gültaslar et Quentin Thirion (Sauvenière), Ivo Mamona (Wépion)

3 buts

Maxime Flabat (Aische B), Thomas Hachez, Antonio-Adjani Mpembele et Rony-Jo Mpia-Massa (Arquet), Giuliano Bisanti, Aurélien Duvivier et Cédric Tallier (Bossière-Gembloux), Benjamin Gautier, Alexandre Gys et Geoffrey Renard (Éghezée), Quentin Cao (FCO Namur), Dikeni Faisal, Andrew Legrain, Mathias Roldan et Kilian Truchet (Floreffe), Désiré Manzi (Jambes), Moreno Lo Manto et Hugo Quandt (JS Tamines B), Matthias Adam, Thomas Barbier, Boris Delcommene, David Léonard, Andy Noël et Florian Thibaut (Ligny), Émilien Balon et Joachim Coucke (Naninne), Maxime Beaupain, Pierre-Grégoire Monjoie et Martin Van De Sande (Rhisnes), Nicolas Dewanckele, Antoine Dubucq, Adrien Folens, Francis Gihousse, Loïc Perpête et Kévin Sacré (Sart-Bernard), Nicolas Lebecq (Sauvenière), Killian Bernard, Alexis Miler, Müjdat Savsin (Wépion)

2 buts

Julien Leuris, Malcolm Nzinga, Mady Sprimont, Brandon Thirot (Aische B), Simon Gengler (Arquet), Gilles Fossion, Reda Laidi, Blaise Ngoma-Muanda et César Velghe (Bossière-Gembloux), Augustin Dubuisson (Éghezée), Ismail El Kouchaii et Jérôme Renard (FCO Namur), Bilal Ajrhourh et Alexandre Moreau (Floreffe), Morgan Bodson et Xavier Dabe (Gesves), Aboubacar Camara, Jonas Jeanbaptiste, Samuel Remacle et Clément Salamon (Jambes), Domenico Bonatesta et Giuseppe Rossini (JS Tamines B), Noa Charpentier (Ligny), Hugo Moïse et Gailord Pinchart (Naninne), Gilles Allard, Dimitri Billiet, Gauthier Braibant et Théodore Rihoux (Rhisnes), Guillaume Baugniet et Bertrand Papart (Sart-Bernard), Hugo Michel et David Misson (Sauvenière), Samory Cisse, Sébastien Guenegand et Simon Merveille (Wépion)

P2B

23 buts

Cédric Magis (Pondrôme)

22 buts

Bastien Gilsoul (Évelette-Jallet)

18 buts

Damien Baudaux (Pesche)

12 buts

Matteo Marino et Diego Monteleone (Évelette-Jallet), Jérémy Hassani (Gedinne), Quentin Taton (Haversin), Thomas Gigot (Pesche)

11 buts

Michaël Gjorgjijevski et Xavier Helson (Bioul), Quentin Godfroid et Jonas Tricnaux (Haversin), Clément Hélénus (Petigny-Frasnes), Antonin Collinet (Surice)

10 buts

Jérémy Martin (Anhée), Maxime Pisvin (Gedinne), Aurélien Leclercq (Havelange), Valentin Ernest (Pesche), Denis Poupaert (Petigny-Frasnes)

9 buts

Patrick Daniel Nama (Anhée), Arthur Lincé (Bioul), Benjamin Broutin (Petigny-Frasnes), Arthur De Ketelaere et Florent Demeuse (Profondeville), Jordan Grégoire (Schaltin)

8 buts

Jeffry Marchal (Bioul), Yaniss Hassani (Gedinne), Nicolas Fadeux (Pondrôme), Maurice Ukwishaka (Profondeville)

7 buts

Loris Simon (Anhée), Arnaud Somme (Petigny-Frasnes), Tristan Coucke (Profondeville), Mattéo Sacré (Surice), Guillaume Deghorain (Tarcienne)

6 buts

Antonio Pellegrino (Haversin), Lucas Demeuse (Profondeville), Maxime Collart (Surice)

5 buts

Noa Ansiaux (Beauraing B), Alexandre Delcourt (Bioul), Ahmed Aarab et Cédric Munaut (Évelette-Jallet), Donovan Mouton et Thomas Schoreels (Flavion-Morialmé B), François Herbiet et Enrique Waldrant (Gedinne), Renaud Antoine (Pondrôme), François-Xavier Bridoux (Schaltin), Nelson Parmentier et Dorian Simon (Surice)

4 buts

Rémy Léonard (Beauraing B), Thomas Martinez (Bioul), Abdouramane Koné et Benjamin Nicolas (Flavion-Morialmé B), Charly Catoul et Antonin Sohy (Gedinne), Quentin Depaye (Havelange), Christian Bellenger et Logan Maistriaux (Petigny-Frasnes), Félix Baudoin, Loris Duriau et Gwenael Matagne (Pondrôme), Benjamin Ghesquière et Olivier Leblanc (Profondeville)

3 buts

Amory Barbier et Virgil Dubois (Anhée), Colin Horion et Jean-Bernard Williquet (Évelette-Jallet), Thibault Gaudier (Flavion-Morialmé B), Romain Genette (Haversin), Pierre Durieux, Peter Génicot, Loïc Léonard et Olivier Lion (Pesche), Quentin De Bolle (Pondrôme), Medhy Pétrisot (Profondeville), Mattias Berny et Elie Soleil (Schaltin), Charles Dayez (Surice), Salem Kisita, Mohamed Oubella et Jorel Wanji Tachana (Tarcienne)

2 buts

Sacha Dion, Tom Fiévet et Colin Gauchet (Beauraing B), Alexis Descarpenteries, Grégory Hubert et Adrien Orioli (Bioul), Thomas Delens, Maxime Périlleux et Ludovic Winand (Évelette-Jallet), Guillaume Hardy et Manuel Jacquet (Flavion-Morialmé B), Bertrand Darche (Gedinne), Alexandre Focan et Thibault Piérard (Havelange), Brandon Ansiaux, Maxime Piraux et Romain Sevrin (Haversin), Christophe Delcine, Nicolas Donnay, Yoann Ducœur, Cédric Rombaux et Romane Zamperetti (Petigny-Frasnes), Alexandre Marlair et Maurice Massart (Pondrôme), Germain Herbay et Mike Heuschling (Profondeville), Maxime Weibel (Schaltin), Sylvain Dayez, Jason Dumont, Romain Leclercq et Damien Toussaint (Surice), Mattéo Alessandro, Alessio Di Padova, Robby Latini, Benjamin Lossa et Loïc Pin (Tarcienne)

