Somme-Leuze: près de 600 000 € pour la placette de Bonsin

Autre décision importante approuvée à l’unanimité: l’installation de panneaux solaires à l’atelier communal, l’école de Bonsin et à l’école d’Heure. L’estimation des travaux s’élève à 71 743 TVAC.

Travaux

Le conseil a également approuvé les plans PIC et PIMACI 2022-2024 par 12 oui et trois abstentions (Autrement). On y trouve les aménagements suivants: un cheminement piéton, une liaison piétonnière au cimetière de Noiseux, des accès piétons vers l’église de Noiseux ainsi que vers la plage et une liaison piétonne dans le prolongement de la rue de l’Ourgnette, soit un coût de 484 328 €. D’autres investissements sont au programme: l’aménagement de l’administration communale avec une maison rurale polyvalente et une crèche pour une estimation de 687 127 €, le remplacement de l’égouttage sous la rue de l’Ourthe (N929) dans la traversée de Noiseux pris en charge par la SPGE (société publique de Gestion de l’Eau) et l’amélioration de la rue des Basses à Hogne pour 360 186 €.

Pour les travaux de réfection de voirie en 2023, le collège a prévu une dépense de près de 300 000 €.

Le budget en boni à l’extraordinaire

Enfin, côté finances, le compte du CPAS pour 2022 a été approuvé à l’unanimité. Il se termine par un solde positif de 169 497 €. à l’ordinaire.

Pour la Commune, après la modification budgétaire n°1, le budget 2023 est positif avec un boni présumé de l’ordre de 321 000 € à l’ordinaire. Le groupe Autrement s’abstiendra et refusera le résultat de l’extraordinaire.