Somme-Leuze: il roulait à 165 km/h dans les travaux du viaduc

Elle a saisi administrativement un véhicule pour une période de cinq jours. L’histoire ne dit pas si l’automobiliste, un sexagénaire de Lumen, dans le Limbourg, est rentré à pied… Les faits se sont déroulés mardi à 10h10, dans des travaux sur la N63, sur le viaduc de Somme-Leuze. L’homme roulait à 165 km/h dans une zone limitée à 70. La saisie administrative d’un véhicule est une mesure qui a été récemment adoptée par la zone de police Condroz-Famenne. Le règlement de police dispose: "Un automobiliste qui, par sa conduite, met en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui avec son véhicule pourra se voir saisir administrativement son véhicule, pendant cinq jours, à condition que plusieurs critères soient respectés. Une de ces conditions est notamment qu’une saisie judiciaire ne soit ordonnée par le parquet". Dans ce cas-ci, précise le chef de corps de la zone Jean-Pierre Descy, "l’automobiliste a mis gravement en danger les usagers de la route, qui plus est dans une zone de travaux . Vu sa vitesse à cet endroit, le conducteur ne pouvait anticiper un éventuel obstacle et n’était donc pas maître de son véhicule."

Défaut d’assurance, taxes et cocaïne

Entre 6h et 16h, mardi, un radar a sévi sur la N63, à Havelange, dans une zone 70 et dans le sens Liège-Marche-en-Famenne. On dénombre 2499 véhicules contrôlés, 354 perceptions immédiates, 12 PV pour haute vitesse avec retrait de permis. Un autre contrôle était en place à Baillonville, dans le sens Marche-en-Famenne-Liège. Les motos de la zone étaient de sortie afin de faciliter l’interception des hautes vitesses, des conducteurs sortant par la bretelle vers Noiseux. Bilan: 4989 véhicules contrôlés, 287 perceptions immédiates et une vitesse constatée de 138 km/h.

Lors de cette opération, la police fédérale a contrôlé 4292 véhicules et a dressé 3 PV pour défaut de contrôle technique. Des taxes ont également été récupérées pour 12 683 €, dont 8000€ payées sur place. 18 PV ont ici été rédigés. Citons encore un PV pour défaut d’assurance, un autre pour défaut de permis de conduire, un troisième pour conduite sous produits stupéfiants (cocaïne).