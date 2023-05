Somme-Leuze: l'application Jooks amène marcheurs, cyclistes, PMR ou landaus sur 13 km bourrés d'anecdotes

"Jooks est parti d’une envie d’allier le sport, la Cuture et le patrimoine, explique l’échevine Jessica Carpentier. Trois sections de la commune ont été mises à l’honneur: Somme-Leuze, Bonsin et Chardeneux, qui fait partie des plus beaux villages de Wallonie.

Pour "aboutir à ce projet dynamique, cohérent et enrichissant, enchaînait l’échevine , deux partenaires très précieux ont travaillé aussi au proiet: le royal syndicat d’initiative et le cercle historique." Histoire et anecdotes sont les maîtres-mots de ce nouveau parcours de 13 km où une quinzaine de points sont abordés. "Il y en aurait bien eu plus mais il est tout aussi appréciable de profiter du temps entre chaque commentaire pour admirer paysages et vues remarquables qui sont offerts aux touristes."

M. Plekspaen, un Bruxellois faisant partie des auteurs de l’application et ancien militaire au camp Roi Albert de Marche, a présenté l’application, expliquant qu’elle s’exprime en dix langues écrites et orales. Son siège social est à Lyon. Elle est née à Madrid et existe depuis 4 ans. Dans cette application, s’ajoutent aussi des infos, la météo réelle, le n° de téléphone d’urgence. Elle permet de guider les marcheurs comme les cyclistes, mais aussi les PMR, les landaus et le canicross. Peut-être le succès de Jooks à Somme-Leuze permettra-t-il de l’exporter dans d’autres sections de la commune. Paris en comprend bien 100 différentes…