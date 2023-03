Une bonne centaine de personnes, âgées de 60 ans à près de 100 ans (une dame présente avec des amis) ont participé à cet après-midi récréatif animé par l’accordéoniste Jacques Gathy. Les jolies tables, préparées par des résidentes de la résidence Véronique voisine, avaient un air de fête.

Marianne Fourneau, la présidente du CPAS, était satisfaite de la reprise de l’activité et de la nombreuse présence des aînés. Elle a rappelé que Nosse Mohone, le local qui accueillait les festivités, est ouverte aux plus de 55 ans les lundi, mercredi et jeudi après-midi. "Ce local, a-t-elle dit , sert à créer du lien social." On y joue aux cartes, mais il est aussi le point de départ de promenades en groupe ou de sorties au resto. On peut manifester son intérêt jusqu’à la fin du mois d’avril. Une permanence aura lieu, le 19 avril prochain au CPAS.

Marianne Founrneau, qui est aussi le relais du Conseil consultatif des aînés auprès du collège, a présenté deux nouveautés: une permanence Aviq pour les personnes en situation de handicap et la distribution de boîtes à placer dans la porte du frigo afin de tenir des documents de santé à disposition immédiate des secours en cas de problème.

Avec ses collègues du collège, Sabine Bleret et Alexandre Borsus, la bourgmestre Valérie Lecomte a fleuri et remis un cadeau aux doyens de la fête: Colette Coppée, 98 ans, et Omer Stassin, 90 ans, tous deux de Noiseux.