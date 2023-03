Réfection du viaduc de Somme-Leuze : 2 ans de travaux débutent ce 27 mars (vidéo)

Explications dans notre vidéo en tête de cet article.

Le viaduc de Somme-Leuze, sur la N63, date du début des années 80 et nécessite une sérieuse réfection. © SOFICO ©© SOFICO

9000 véhicules par jour

Fort heureusement, même si cette voie supporte un trafic de plus de 9000 véhicules par jour, le chantier ne devrait pas générer de perturbations particulières, encore moins d’embouteillages.

Héloïse Winandy est porte-parole de la Sofico, qui gère les grands axes routiers de Wallonie : “Le viaduc souffre de diverses pathologies qu’il faut traiter, notamment au niveau de son étanchéité. ” Le chantier sera donc important mais pas autant que celui du viaduc de Huccorgne, sur l’E42. Ici, on garde les piliers et les poutres. “Au niveau des deux tabliers qui constituent ce pont, nous allons démolir et reconstruire les prédalles, les dalles, remplacer l’étanchéité, les joints de dilatation, les trottoirs, les différents équipements et effectuer certaines réparations des bétons au niveau des faces inférieures. ”

50 km/h : gare au radar

Une bande par sens de circulation sera maintenue tout au long du chantier, avec une vitesse limitée à 50 km/h. Un Lidar veillera régulièrement à son respect.

La réhabilitation du viaduc se déroulera en plusieurs phases : la première débutera le 27 mars et consistera à préparer le chantier. Ensuite, dès le 3 avril, les voies en direction de Marche-en-Famenne seront renforcées, parce que ce sont elles qui concentreront toute la circulation, dans les deux sens, pendant un an.

Du 24 avril jusqu’au printemps 2024, les voies vers Liège seront entièrement rénovées. Puis du printemps 2024 jusqu’à juin 2025, ce sera exactement la même chose mais de l’autre côté : la circulation dans les deux sens se fera sur la partie fraîchement rénovée tandis que l’on s’affairera à reconstruire l’autre partie.

Le budget d’un tel chantier est conséquent : il ne faudra pas moins de 11 millions d’euros, financé par la Sofico, pour réhabiliter entièrement le pont.

C’est la société Duchêne qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.

Dans deux ans, sauf retard particulier, mais ce n’est pas vraiment dans les habitudes de la Sofico, les automobilistes famennois qui rejoindront la cité ardente pourront profiter d’un tout nouveau pont avec un revêtement lisse comme un billard.