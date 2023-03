Délit de fuite à Somme-Leuze: "J'arrête de jouer"

Les policiers disent avoir pu retrouver la trace du chauffard grâce à un nuage de poussière provoqué par un dérapage, dans un virage. “J’arrête de jouer, je vous suis”, a déclaré l’individu lorsqu’il a été interpellé. “J’ai pété les plombs. Je ne saurais pas aller contre le dossier. Depuis, je n’ai plus touché à un verre d’alcool”, explique le principal intéressé.

Le parquet de Namur rappelle tout de même ses antécédents judiciaires: six, tous en matière de roulage. Dont deux pour alcool au volant et un pour délit de fuite. “Monsieur est un délinquant de la route.” Vingt mois de prison avec sursis probatoire et une déchéance du permis de 3 mois sont requis.

La défense sollicite une peine de travail pour son client, dont le véhicule a été saisi après les faits. “ Aujourd’hui, il ne conduit plus. Il se déplace en cyclo.” Jugement le 12 avril.