Somme-Leuze: 21 000€ pour remplacer la passerelle du ruisseau de Heure

On va remplacer la passerelle du ruisseau de HeureL’avenir de la passerelle qui surplombe le ruisseau de Heure a été évoqué lors du dernier conseil communal de Somme-Leuze. Il est question de la remplacer. Elle n’a qu’une vingtaine d’années mais présente un fort état de dégradation. Coût annoncé pour le renouvellement: de l’ordre de 21 000€. La minorité, qui trouve le montant plutôt élevé, s’est abstenue de cautionner ce point de l’ordre du jour. Par ailleurs, les élus ont validé l’engagement, pour trois ans, d’un agent chargé de contrôler et de suivre les différents objectifs énergétiques et climatiques que s’impose la Commune. Au rayon des achats, le renouvellement d’un véhicule trois places avec plateau avec benne basculante a reçu un vote positif unanime.