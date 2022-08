Un conducteur flashé à 210 km/h sur la RN63 à Somme-Leuze

Selon un communiqué diffusé par la zone de police Condroz-Famenne, une quinzaine d’effectifs, faisant partie de la police locale, de la police fédérale, des douanes et du service taxe de la Région wallonne, ont été mobilisés pendant toute la durée de l’opération. Soit entre 6h30 et 16 heures. Deux radars ont été installés: l’un au niveau de Méan, dans le sens Liège vers Marche-en-Famenne, dans une zone limitée à 120 km/h, et l’autre au niveau de Baillonville, dans l’autre sens de circulation, sur un tronçon limité à 90 km/h. Au total, ces deux radars ont permis de contrôler 9924 véhicules et de procéder à 819 perceptions immédiates. 51 automobilistes ont dû être interceptés.

On notera que dans le sens Liège vers Marche-en-Famenne, 6 procès-verbaux pour haute vitesse, entraînant un retrait de permis de conduire, ont été dressés. Un PV a été rédigé à l’encontre d’un conducteur flashé à 210 km/h en dépit d’une déchéance du droit de conduire. Un procès-verbal a également été dressé à charge de son épouse. Leur véhicule, un BMW X6 a, lui, été saisi.

Plus de 25000 € de taxes payés sur place

Outre la vitesse, différents contrôles ont été exécutés à l’aide de caméras ANPR, capables de reconnaître les plaques d’immatriculation. 4600 véhicules ont ainsi pu être contrôlés par la police fédérale, ce qui a permis d’identifier six véhicules en défaut de contrôle technique et d’en verbaliser les conducteurs. Les services des douanes ont quant à eux constaté deux infractions au mazout rouge, menant chacune au payement de 1000€ sur place. Un conducteur a également dû s’acquitter de 990 € pour défaut de licence de transport. Enfin, 22 procès-verbaux ont été dressés par les services des taxes pour montant total payé sur place de 26582,95 €.

Conduite sous stupéfiants

En ce qui concerne l’activité policière, 2 PV ont été dressés pour conduite sous l’influence de cannabis, avec retrait de permis de conduire pour une durée de 15 jours, et deux autres pour détention de cannabis. Un procès-verbal a été rédigé à l’encontre d’une conductrice en défaut de permis et conduisant sous l’emprise de cannabis avec un véhicule en défaut d’assurance, en défaut de contrôle technique et en défaut d’immatriculation... Le véhicule a été enlevé par un dépanneur.

Deux personnes ont été verbalisées pour port d’armes prohibées (matraque et batte de baseball) et deux autres pour usage du GSM au volant.

Enfin, deux procès-verbaux judiciaires ont été rédigés pour notification de déchéance du droit de conduire et signalement Salduz III. Une personne a dû s’acquitter de 116 € pour défaut d’arrimage.