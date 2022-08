Somme-Leuze: deux cents thés avec la volonté de faire de chaque gorgée un voyage

Un voyage dans la tasse

Teatower fait partie de Sebio, boutique en ligne belge qui se spécialise dans la vente de produits bio, écologiques ou naturels. La maison de thé, belge notamment, s’est donnée pour mission de faire voyager les amateurs de thés et d’infusions. Leur sélection est vaste et les différentes recettes sont proposées en vrac ou sous forme de sachet pyramide. Thé vert, thé noir, thé blanc et infusions sont tous au rendez-vous. Les thés natures proviennent des plus reconnus et emblématiques pays producteurs de thé: Japon, Népal, Kenya, Inde, Chine ou Sri Lanka.

Les recettes parfumées sont élaborées à partir de plantes, d’épices, de fleurs et de fruits cultivés, cueillis ou récoltés tout autour du globe. Vanille, cannelle, pistache, noix de coco ou gingembre viennent agrémenter des thés blanc, vert, bleu ou noir ainsi que des infusions de plantes, d’épices, de rooibos ou de fruits. Trois critères de sélection agissent dans la confection des produits: le naturel, le durable et l’éthique.

Tous ces thés produits en Famenne sont vendus par e-commerce et dans deux magasins, actuellement: rue du Pont à Namur et rue St-Paul à Lière.

MyNutty, Bebio, Vita verde, Feminine Intimate…

À Somme-Leuze, sous la même toiture, répartis dans des halls d’une superficie totale de 3000 m², sont stockés des produits autres que du thé (30000 références) et regroupés sous la marque Sebio. Elle appartient elle aussi au groupe Noé Nature, comme Teatower.

On trouve Feminine intimate (gels, lingettes, déodorants, pains lubrifiants intimes) et Vita verde (soins cosmétiques verts à base d’argile, eaux florales naturelles et aromathérapie); mais aussi MyNutty (boutique spécialisée dans les casques de vélo pour bébés, enfants et adultes). Il y a encore Bebio (lingettes biodégradables pouvant être utilisées dès la naissance) et Le petit zébre (jouets, vêtements, cartables, fournitures scolaires). On peut se procurer le tout sur Sebio.be: un e-shop travaillant sous les couleurs de l’éthique, l’écologique et le durable. Mais si ces produits sont vendus chez nous, ils sont aussi exportés vers la France, les Pays-Bas, l’Espagne et le Luxembourg.

Soixante personnes sont occupées, à Baillonville. " Impressionnant", s’est exclamé le ministre Willy Borsus, en visite chez Noé Nature, jeudi en fin d’après-midi. Il retrouvait là un représentant de Noé Nature rencontré à Boston, lors de la récente mission économique de la Région wallonne qu’a emmenée aux States la Princesse Astrid. Teatower lorgne, d’ailleurs, vers les États-Unis. Le personnel de cette ruche était, jeudi, en grande partie en vacances ou au repos en raison d’un horaire arrangé au vu des grandes chaleurs.