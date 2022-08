Hopopop, une glace 100% fruits, sans lait ni eau, qui fond dans la bouche mais allèche la concurrence déloyale (vidéo)

Certains ont la main verte, d’autres l’ont à la pâte, Julie Bodart l’avoue volontiers: son mari, Pascal Loef, et elle l’ont plutôt folle. Créer une glace sans eau ni lait, cela relevait d’un beau challenge.

" Nous avons vécu dix ans en Angleterre, se remémore Julie Bodart.À l’arrivée du Brexit, nous sommes revenus en Belgique. J’étais active dans la com’et Pascal dans les effets spéciaux de cinéma. C’est la dégustation d’une excellente glace à Lisbonne qui a fait déclic. Un jour, Pascal s’est levé et m’a dit: nous allons faire de la glace!" D’un nouveau genre, jusque-là inédit en Belgique (lire ci-contre): plutôt ice que cream.

Houppe, une collaboration poisson d’avril

" Nous voulons notre produit le plus naturel possible, un vrai goût de fruit." Et un usage parcimonieux du pouvoir sucrant. " Quand nous mangeons des glaces traditionnelles, souvent, nous les trouvons trop sucrées. Nous, nous utilisons un peu de sirop d’agave." Le goût des fruits (de temps à autre enrobés de chocolat) et des fleurs fait le reste: pomme, fraise, mangue, framboise, sureau, etc. Saveurs en solo ou mariées.

" L’idée est née fin 2016, nous avons commencé à la mettre en œuvre en 2017. L’entreprenariat, c’est une aventure hyper-complète, qui pose plein de questions. Nous avons été coachés par Crédal et l’ASBL Conseil Qualité Solutions de la Fédération HoReCa Wallonie. Nous avons trouvé un local adéquat, nous sommes formés de l’élaboration à l’emballage. Nous avons fait beaucoup de tests pour trouver les bonnes recettes."

Les premiers goûteurs ont émergé des festivals. " Esperanzah!, Chassepierre, les premiers à nous accueillir, dans un chouette esprit et en permettant le retour direct. Ça sert à la fois à faire évoluer le marketing et à nous faire connaître par le bouche-à-oreille." Qui a plutôt bien fonctionné. " Aujourd’hui, outre des événements privés comme des mariages, nous participons à d’autres festivals et nos produits sont disponibles dans les Biocap, Bi’OK, Paysans Artisans, Färm, etc. 300 points de vente en tout." Pas de packaging, cela dit, c’est à consommer directement. Actuellement.

Le duo peut aussi compter sur des collaborations locales, ils ont ainsi créé une glace alcoolisée (2,8 °C) à la Houppe. " C’est né d’un… poisson d’avril, en 2019." Qui a tellement fonctionné que des curieux revenaient à la charge, des mois plus tard, pour savoir quand cette glace verrait le jour. Un an après, l’idée s’est concrétisée. " Cette année, à Esperanzah!, nous proposions des glaces renfermant de vraies fleurs comestibles venues des Potions de Mana, à Mehaigne.Aux Solidarités, nous en aurons une autre au café. Sympa pour éviter le coup de pompe."

Quid, quand la saison est terminée? " Elle dépend du temps, mais si la météo est avec nous, elle peut aller de février à octobre. Pour l’hiver, nous avons beaucoup de possibilités mais encore rien de concret."

Au congélateur et au moulin

Hopopop, ce n’est pas dans la poche même si l’idée est originale. Après le Brexit sont venus Covid et crise énergétique qui ont donné un coup de chaud à l’initiative. Pour garder la tête froide, Pascal a repris son boulot pourFramestore, fameuse société d’effets visuels et de production britannique, et a depuis travaillé sur deux Marvel. Julie, elle, s’est retrouvée au congélateur et au moulin.

" Production de plusieurs centaines de bâtonnets par jour, vente, etc. Je fais tout toute seule, aidée par Pascal en festival et des étudiants. Nous n’avons pas encore atteint la stabilité. Le Covid semble derrière mais voilà l’inflation, qui est dingue. Les framboises ont fait “X3”, et je ne vous dis pas les frais d’électricité quand on a une chambre froide. Pour la cause, il n’est pas réaliste de vendre nos glaces à 5 €!" Elles resteront à 4!

«Un journaliste ne pose pas ce genre de question»

C’est dans la filière bio que cette activité rafraîchissante (au sein de la SPRL Timbolo, créée par le couple) s’est inscrite. Tous les fruits proviennent soit de cultures belges bio, soit, pour les plus exotiques, du commerce fairtrade. Éthique!

Une éthique dont semblent manquer certains concurrents. Nous le remarquons à notre insu, au détour d’une question un peu plus précise sur la température de conservation de ces glaces fruitées. " Un journaliste ne pose pas ce genre de question". Face à la curiosité naïve, la méfiance s’installe, atténuée par la présentation d’une carte de presse. Nous comprenons alors que nous ne serions pas les premiers à user du reportage comme stratagème pour avoir accès à des infos sensibles, des secrets de fabrication.

" Que des initiatives similaires à la nôtre naissent, c’est inévitable et normal. Mais quand nous nous apercevons qu’un autre nous a copiés, en usant quasiment du même nom, d’une présentation identique, ça ne passe pas. Nous avons vendu notre maison, sommes redevenus locataires, pour lancer ce projet auquel nous croyons." Ce n’est pas pour qu’il soit soufflé par des indélicats.

" Être interrogés pendant une heure pour un article jamais paru, ne plus avoir signe de vie d’une équipe vidéo à qui nous ne voulions pas donner accès à notre labo, faire face à des questions de professionnels dans la bouche de prétendus journalistes…" Certains sont givrés! Espionnage et concurrence déloyale existent. Julie en a fait l’amère expérience.

