Somme-Leuze: la future maison communale dans la grosse ferme? Le débat continue

Le plan d’investissement communal (PIC) 2022-2024 a été le point de départ des discussions. Il contient une enveloppe de subventions de l’ordre de 686327 € qui doit servir à la rénovation ou l’amélioration de bâtiments communaux. La future maison communale en sera, sans doute, la plus gourmande. À côté, il y aura des travaux de voirie et l’égouttage de Noiseux (pris totalement en charge par la SPGE – Société Publique de Gestion de l’Eau).

La minorité, on le sait, elle l’a déjà montré à plusieurs reprises, est opposée au projet de maison communale dans la ferme en question: Christian Meunier (Autrement) est d’accord, l’actuelle maison communale est trop petite, mais on pourrait en construire une ailleurs, avec un autre visage.

Mise au point de la bourgmestre: "le PIC ne pourrait intervenir que pour la partie administration communale, dans la nouvelle maison communale. Or le projet prévoit aussi, dans la ferme, des salles d’exposition, une bibliothèque, un accès PMR, un local pour le numérique, des sanitaires, une crèche, etc. Et on y trouvera plus de discrétion que dans l’actuelle maison communale ." "A-t-on prévu toutes les augmentations actuelles des matériaux, demande Christian Meunier, va-t-on augmenter les subsides ?" Pour Valérie Lecomte, on a voulu préserver un patrimoine local.

Consultation populaire

"Que serait cette ferme devenue si on ne l’avait pas achetée?" Jean-François Leboutte (Autrement) reconnaît aussi qu’il faut une maison communale plus grande mais il est d’avis qu’il faudrait lancer une consultation populaire. Il ajoute qu’il n’a pas vu dans le budget des chiffres relatifs à divers gros travaux. Réponse de la bourgmestre: "on ne change pas grand-chose, on rénove simplement. Il y aura la toiture à remplacer." Et elle ajoute: "j’aimerais bien vous entendre dire quand les travaux seront finis que ce n’est quand même pas mal. Patience, cela va arriver…" Dans le reste de l’actualité, la Commune va prendre une participation dans l’intercommunale Imaje (Intercommunale des Modes d’Accueil pour Jeunes Enfants). Elle va, en effet, intégrer la crèche de Baillonville, œuvre de Norbert Vilmus quand il était président du CPAS, dans la ferme. "Elle sera plus grande, la population est en demande. Et quand le déménagement aura eu lieu, la maison sera à louer." , continue Valérie Lecomte.

Pilotage des écoles

Depuis 2021, il est question de pilotage des écoles. Les points forts sur lesquels il faut travailler, annonce l’échevine de l’enseignement Sabine Bleret-De Cleermaecker, seront l’amélioration du français et, notamment, la lecture et l’expression écrite. L’école de Noiseux se chargera de la lecture et celle d’Heure, de l’écriture. Quant au CEB, l’implantation de Somme-Leuze s’en chargera. La diminution du taux de redoublement sera prise en charge par Bonsin. " Il ne faut pas croire qu’on a attendu ce pilotage pour lire et écrire ", insistent échevine et directrice des écoles. Elles espèrent néanmoins que ce plan ne tombera pas à l’eau. "Quoi qu’il arrive , dit la directrice, on continuera …"