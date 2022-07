Somme-Leuze: marcher à la rencontre de la bleue mixte, race bovine sauvée de l’extinction

L’appellation du bétail bleu date du XVIIe siècle. Plusieurs races de cette famille ont fait leur apparition au XIXe siècle: la bleue de Limon, de Tirlemont, de Bavay, de Mons, la maubeugeoise, l’hesbignonne, etc. Naissait alors la mixte bleue du nord.

C’est une race locale et durable, rustique et bien adaptée au bio. Son berceau se situe sur la frontière franco-belge et est adapté aux conditions du climat et du sol. Elle grandit en prairie et l’herbe constitue la base de son alimentation permettant un mode d’élevage durable.

S’il y avait 50000 vaches avant les deux guerres mondiales, il n’en restait après ces conflits que 2000 pour former le cheptel de la bleue mixte. Puis, dans les années 70, la race blanc-bleu belge (BBB) était née. Elle remplaçait la race de moyenne et haute Belgique. La viande prenait le dessus sur le lait, une des caractéristiques de la bleue mixte, à la fois laitière et viandeuse, qualités reconnues officiellement en 1982. Cette année-là, cette race fut d’ailleurs l’égérie du Salon international de l’agriculture (SIA), à Paris.

Entre 1975 et 1985, on en comptait 4000 en France et 3200 en Belgique. Puis, en 2010, 3000 en France, contre 1100 en Belgique. En 2020, on en recensait 5000 dans notre pays. Un bon résultat de la génétique et de mesures environnementales.

À l’occasion d’un récent SIA, le Bluester a commencé à être mis en application. Il s’agit d’un projet européen, pour valoriser le lait de bleue, développer la nouvelle gamme de produits spécifiques et créer une marque ombrelle transfrontalière: La divine bleue . Le slogan? 3 régions, 2 pays, 1 race .

Deux produits fromagers ont été lancés, que l’on trouve maintenant en Wallonie et dans le nord de la France: le pavé bleu et le cendré des prés . Deux éleveurs belges se sont approprié la recette du pavé bleu qui rappelle, dans sa forme, les pavés du nord. Un fromage au lait cru créé avec la collaboration d’un lycée agricole français. S’il ressemble au roquefort, il a un goût beaucoup plus doux.