Ses missions principales visent la sécurité routière, au travers notamment des contrôles. Ceux-ci visent tantôt les voitures, tantôt les transports de biens. Sont mobilisés pour les mener: les motards et les permanences mobiles, les radars, les pèse-essieux, les caméras ANPR et le contrôle technique mobile d’Auto Sécurité.

Lors des contrôles, des partenaires donnent un coup de main: la police fédérale, les douanes, le service des taxes de la Région wallonne. On compte un contrôle par mois, entre 20h et 4h, avec un dispositif par commune ou sur l’ensemble du territoire de la zone. Un contrôle par mois est organisé avec renforts ANPR, entre 18h et 2h avec pour cible la criminalité errante.

Le service suit les priorités du Plan zonal de sécurité qui pointe la vitesse non adaptée, la conduite agressive, le stationnement gênant et le GSM au volant.

Le service vient en outre en soutien des autres services de la zone, constate les accidents et travaille sur des législations particulières: drogue ou alcool au volant, transport de matières dangereuses.

Le service circulation compte neuf personnes. Le chef de service Michaël Wiame, six inspecteurs et deux administratifs qui gèrent notamment les radars préventifs et l’exploitation des données. Il dispose d’un véhicule de permanence, d’une voiture d’interception, de quatre motos, de trois analyseurs de trafic et d’un bureau mobile.