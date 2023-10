Rue des Grottes à Han-sur-Lesse, Google pousse les riverains à bout

Pour se rendre au Domaine des Grottes de Han (DGH), rien de plus simple que de taper le nom du parc animalier sur Google et de cliquer sur l’itinéraire choisi pour lancer le GPS. Il propose de rejoindre le n°2 de la rue Joseph Lamotte à Han-sur-Lesse, le lieu exact de l’entrée et de la billetterie. Par conséquent, tous les touristes passent devant ou derrière l’église puis tournent vers la rue des Grottes transformée en zone de partage limitée à 30 km/h et qui finit en cul-de-sac. Problème: il n’y a qu’un seul parking gratuit de quelques places seulement. "Il y a donc un va-et-vient incessant d’automobilistes toute l’année alors que le parking est complet très tôt, commente un habitant. Ils roulent lentement lorsqu’ils remontent la rue vers la billetterie et, lorsqu’ils se rendent compte qu’ils n’ont pas de place, ils font demi-tour et appuient sur l’accélérateur. Nous retrouvons souvent des chats écrasés alors que la vitesse est limitée à 30 km/h."