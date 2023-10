Rochefort aura sa plaque de "Commune du commerce équitable"

Le commerce équitable est l’un des outils mis en œuvre pour atteindre plusieurs objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies rassemblés dans l’agenda 2030.

Aujourd’hui, des labels permettent aux consommateurs de mieux identifier en magasin les produits issus du commerce équitable. "Fairtrade", par exemple, une expression qu’on trouve sur des régimes de bananes ou des cafés, venus de l’hémisphère sud. Mais le label existe aussi sur le lait chez nous. Sous le nom "Fairebel ", notamment.

De commerce équitable, il en a été beaucoup question lors d’une récente soirée rochefortoise. Une plaque de reconnaissance sera bientôt placée, en ville. Parmi le public de cette soirée, le bourgmestre ff. Julien Defaux ; la présidente du CPAS Janique Lejeune ; l’échevin Jean-Paul Lejeune et le conseiller François Bellot. Ce dernier, après vision d’un film sur le commerce équitable en France et, plus singulièrement, dans le domaine de l’agriculture, a un peu mis le feu aux poudres concernant le bio… qui ne signifie pas nécessairement équitable.

Un représentant de la campagne CDCE (Communes du commerce équitable), mise en place par quatre organismes actifs dans le domaine, a remis la plaque "commune du commerce équitable" dans les mains de Corine Mullens, échevine, notamment du commerce et de l’Agence de Développement Local, organisatrice de la soirée.

Ce représentant a expliqué comment Rochefort parvient à combiner le local et l’équitable pour montrer l’aspect complémentaire des deux principes de durabilité au travers d’actions et dans les achats communaux.

Il a encore précisé que, derrière cette plaque, c’est une multitude de citoyens, de commerces, d’écoles, d’établissements Horeca et d’entreprises qui favorisent et permettent le développement d’un commerce juste.