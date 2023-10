Coup de couteau dans un centre qui accueille des migrants à Rochefort : “les petites disputes du quotidien peuvent prendre des proportions exagérées”

C’est au sein de ce bâtiment qu’un individu, d’origine tchadienne, a porté un coup de couteau à un autre migrant, le 22 février 2023, au niveau de l’abdomen. L’auteur des faits a été placé sous mandat d’arrêt du chef de tentative d’homicide. Après huit mois de détention préventive, il a comparu ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant où six ans de prison ferme ont été requis à son encontre. “J’avais un couteau en main car je préparais à manger. Ce monsieur est arrivé par derrière et m’a frappé. C’est en me retournant que je l’ai blessé”, a expliqué le prévenu. Selon sa version, ce coup serait presque accidentel.

Mais les faits ont eu lieu devant deux témoins qui ont premièrement indiqué qu’il n’y a eu aucune dispute préalable mais qu’en plus, il aurait tenté de porter un second coup de couteau à la victime. Sans leur intervention, ce dossier serait peut-être évoqué en Cour d’assises.

Pour le parquet de Namur, représenté par Virginie Kerkhofs, quatre éléments fondent l'intention homicide : le fait d’avoir utilisé une arme blanche tranchante, d’avoir visé une zone vitale, d’avoir voulu porter un second coup et d’avoir déclaré après les faits qu’il allait tuer la victime. Virginie Kerkhofs a insisté sur la futilité du motif. “La victime a débranché une taque de cuisson.”

Un geste réflexe, action/réaction

La défense, assurée par Me Fauchet, n’est évidemment pas du même avis. Elle a plaidé la requalification en coups et blessures volontaires et le sursis simple. “Si cette dispute avait eu lieu dans une salle de bains, il n’y aurait pas eu de coup de couteau. C’est une problématique d’opportunité. Mon client faisait la cuisine avec ce couteau éplucheur d’une lame de 10,5cm en main et a eu un geste réflexe, action/réaction et n’a pas eu le temps de réfléchir. ” Les témoins ? “Ils ont été entendus deux semaines après. Mon client est un solitaire, eux forment un groupe. On ne peut pas exclure le risque de pollution”.

Au-delà de l’aspect purement judiciaire, la défense a également décrit le contexte de vie difficile des différents protagonistes. “Dans ce centre, ils vivent les uns sur les autres. Dans ce contexte anxiogène, les petites disputes du quotidien peuvent prendre des proportions exagérées.” Jugement le 9 novembre.