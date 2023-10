Rochefort: la Croix-Rouge est dans ses nouveaux locaux

Le collège communal pensait initialement démolir ces locaux pour y construire des logements. Face au travail important de la Croix-rouge rochefortoise, le collège a changé d’avis. Il a proposé de vendre les locaux à la Croix-Rouge. Celle-ci n’étant pas favorable à un achat, c’est finalement la solution du bail emphytéotique qui a été retenue.

Ce soutien de la Ville est une belle marque de reconnaissance pour le travail de la Croix-Rouge. On se souvient que lors des importantes inondations de juillet 2021, les volontaires n’avaient pas ménagé leurs efforts pour aider à éliminer les boues déposées par la Lhomme. Ils étaient aussi à la manœuvre pour accueillir et accompagner les sinistrés et pour mettre en place des logements modulaires, à Jemelle. Pas moins de 70 000 repas avaient en outre été distribués.

La Croix-Rouge de Rochefort, équipée de nombreux véhicules dont une ambulance de première intervention, ne compte plus les déplacements vers les hôpitaux de la région. Elle a étoffé l’offre de ses services, avec notamment une vestiboutique, une brocante, une donnerie et une boîte à livres aménagée dans un vieux frigo recyclé… L’équipe est forte d’une cinquantaine de volontaires. La section est présidée par Albert Maniquet.

Lors de l’inauguration des nouveaux locaux, le bourgmestre faisant fonction Julien Defaux et le directeur des affaires sociales ont remercié la Croix-Rouge pour son travail.

Blind test

La Maison Croix-Rouge de Rochefort organise un blind test en ses locaux, le 31 octobre. en ses locaux. Inscription obligatoire avant le 10 octobre, en individuel ou par équipe de six personnes maximum. Infos et inscriptions par SMS au 0495 13 40 11.