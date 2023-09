Rochefort: dix nouveaux logements publics à Préhyr

Il s’agit de 10 logements de deux chambres chacun à destination de personnes handicapées ou de personnes âgées de plus de 65 ans. Il y a aussi deux logements à loyer d’équilibre, avec terrasse, accessible à tout public sur base de conditions de revenus.

Les logements disposent tous d’une cuisine équipée, d’un abri vélo, d’une parlophonie, d’un chauffage au gaz de ville, de la fibre optique pour la téléphonie et internet à haut débit. Le bâtiment est équipé d’un ascenseur.

Coût de ce bâtiment ainsi équipé et des abords: 1,4 million€. La Région wallonne a subsidié le projet à raison de 920 000€. La société Ardenne et Lesse a financé le solde par emprunt.

L’inauguration a eu lieu en présence du bourgmestre de Rochefort faisant fonction Julien Defaux, de la présidente CPAS Janique Lejeune, du président d’Ardenne et Lesse, de représentants de la société wallonne du logement, de l’architecte, Guy Colson, de Havelange.

La société Ardenne et Lesse est une société de logements publics créée en 1975 et agréée par la Société wallonne du logement. Elle est active sur une douzaine de communes dont, en province de Namur, Rochefort, Beauraing, Gedinne, Vresse-sur-Semois, Houyet et Bièvre. La société dispose de 356 logements, dont 3 logements sociaux locatifs, 1 logement de transit et 2 logements moyens locatifs, ainsi que de 10 garages. Rochefort a la part du lion avec une centaine de logements.