M. et Mme Adam-Auspert se sont mariés le 28 juillet 1973. Ils avaient 29 et 24 ans. Ils ont deux enfants et trois petits-enfants. Monsieur a travaillé dans le secteur de l’aviation et son épouse à la Communauté française.

Marcel Chabottaux et Liliane Valez se sont mariés le 16 juin 1973, aux âges respectifs de 24 et 23 ans. Ils ont eu deux enfants. Tous deux ont enseigné les langues germaniques.

Étienne de Meester et Geneviève Dubois se sont mariés le 14 avril 1973. Ils ont eu six enfants qui leur ont donné onze petits-enfants. Étienne de Meester est conseiller communal à Rochefort.

Jacky Debs et Christiane se sont mariés le 3 novembre 1973. Ils avaient 23 et 22 ans. Ils ont eu trois enfants. Lui a travaillé dans le secteur de la réfrigération et elle dans le domaine du secrétariat.

Claude Grégoire est né le 4 décembre 1949 et son épouse le 8 août 1952. Ils se sont mariés le 14 avril 1973 et ont eu quatre enfants.

Jean-Pol Libert et Marie-Hélène Leboutte se sont mariés le 20 août 1973. Ils sont les parents de trois garçons et ont deux petites-filles. Il a travaillé à l’Office belge du commerce extérieur, elle a été institutrice.

Jean-Claude Liégeois et Marie Daussaint ont tous deux été enseignants. Ils ont eu deux enfants.

André Noël et Chantal Grégoire se sont mariés le 3 mars 1973.

Jacques Renard et Anne-Françoise Imbreckx se sont mariés le 30 juin 1973.

M. et Mme Elsen-Verheyden se sont mariés le 14 septembre 1973. Elle a été secrétaire et lui comptable.

Absents, les couples André-Lefebvre, Grégoire-Fokan, Moerman-Pintelon et Tondelli-Henrotin.

Noces de diamant

Roger Gillet et Pascale Godart se sont mariés le 22 novembre 1963. Elle a été commerçante et lui a travaillé chez Bpost. Ils ont deux enfants qui leur ont donné quatre petits-enfants.

Marc Mercy et Raymonde Dethinne se sont mariés le 18 décembre 1963.

Absents, les couples Defise-Wolf, Sinon-Bechet et Zabus-Elias.

Noces de brillant

Louis Grégoire et Astrid Herman se sont mariés le 15 mars 1958. Il avait 27 ans et elle avait 23 ans. Ils ont eu deux enfants et deux petits-enfants.

Absents, les couples Borremans-Anciaux et Rob-Nandance

Noces de platine

Edgard Van Steenberge et Inès Avian ont eu trois enfants. Edgard a été guide aux Grottes de Han.

Un centenaire !

Henry Halloy a fêté son 100e anniversaire. ©EDA

Henry Halloy, né le 13 mars 1923, a été entrepreneur de travaux publics et président de la confrérie de Foy-Notre-Dame. Il a eu six enfants.

Les nonagénaires sont Robert Bouille, Claudine Huart, Jeaninne Jacquemin, Émile Laurent et Firmin Peters.