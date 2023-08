Grottes de Han : des fouilles archéologiques et une expo photo (vidéo)

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Fouilles archéologiques et expo photos à la sortie des grottes de Han-sur-Lesse Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Olivier Gilgean, photographe au SPW, est venu ici quelques jours, trois années durant. Lui-même plongeur, il a accompagné les archéologues du Centre de Recherches Archéologiques Fluviales – CRAF au fond de l’eau, soit à 4 mètres. “Ce qui m’importe c’est l’humain. Voir et comprendre les hommes et les femmes au travail”.

Ses photos, en couleurs et en noir et blanc, témoignent des recherches menées ici depuis une dizaine d’années.

Cécile Ansieau est archéologue au CRAF : “Depuis 60 ans, les grottes ont livré beaucoup d’objets.” Il en est de toutes les époques, des récentes visites touristiques jusqu’au néolithique. Des pièces de monnaie, de la céramique, des outils, des pointes de lance ou de flèches. Les plus beaux sont exposés au musée Préhistohan. Les autres, sont longuement étudiés par les chercheurs qui peuvent ainsi déterminer le mode de vie de nos ancêtres.

Cécile Ansieau au cœur de l'expo photo d'Olivier Gilgean sur les fouilles archéologiques menées aux grottes de Han-sur-Lesse. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

”C’est un chantier d’archéologie sous l’eau, nous explique Christophe Delaere, président du CRAF. Il faut se rendre compte que pour un plongeur, il y a dix personnes actives en surface.” Le plongeur sous l’eau décape le sédiment. Un aspirateur à sédiment rejette le tout dans un tamis. Toute cette matière est récupérée en surface, tamisée encore et encore, triée, pour finalement trouver quelques perles : objets divers, bouts d’os, outils…

Les plongeurs ont aménagé un couloir de 4 mètres de largeur, ensuite élargi encore de 4 mètres, perpendiculaire au chemin de sortie de la grotte. Cette surface est méticuleusement fouillée, mètre par mètre, dans une visibilité minimale. Le fruit de ces fouilles permet aux chercheurs de mieux comprendre le passé, le mode de vie et les us et coutumes de ceux qui, de tout temps, ont occupé peu ou prou les majestueuses grottes de Han-sur-Lesse.

Expo photo et fouilles archéologiques aux grottes de Han-sur-Lesse

L’expo se tient à la sortie des grottes de Han-sur-Lesse (Rochefort, province de Namur) jusqu’au 26 août. C’est court, il faut vite en profiter.