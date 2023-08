Un policier de Rochefort démis de ses fonctions pour "quatre ou cinq petits verres de whisky" lors d’un contrôle domiciliaire qui tourne mal

Arme laissée à deux inconnus

Tout a commencé en janvier 2022. Ce jour-là, l’inspecteur Jacques est envoyé sur le terrain par son chef de service. Deux missions lui sont demandées.

La première : solliciter l’audition d’un individu, que nous nommerons Gustave, dans le cadre d’un dossier de suspicion de fraude sociale.

La seconde : vérifier un changement d’adresse auprès d’une personne, que nous nommerons Renée.

Jacques se rend d'abord au domicile de Renée pour effectuer le changement d'adresse, mais cette dernière n'est pas chez elle. L'agent de quartier se dirige ensuite vers le domicile de Gustave. Sur place, l'opération semble se passer sans encombres. En tout cas, le policier est à l'aise au point de partager, en plein service, "quatre ou cinq petits verres de whisky", peut-on lire dans l'exposé des faits narrés dans l'arrêt du Conseil d'État.

Après cette dégustation, l'inspecteur a souhaité prendre un peu l'air, mais il serait tombé. Un individu qui passait par là - et que nous nommerons Henri - voit Jacques à terre et pense d'abord que ce dernier s'est fait tirer dessus. Il s'avance, constate qu'il n'en est rien puis aide le policier à se relever avant de l'accompagner à l'intérieur de la maison de Gustave. "À un moment donné, vous auriez ôté votre ceinturon avec l'arme de service", lit-on dans l'exposé des faits.

Deux thèses s’opposent. Soit Jacques s’est défait de son ceinturon et de son arme pour aller aux toilettes et les deux personnes présentes ont alors décidé de ranger l’arme quelque part, par sécurité ; soit l’arme de Jacques lui a été retirée, par sécurité, par Gustave et Henri lorsque le policier est tombé. Toujours est-il que le policier s’est défait de son arme de service alors qu’il était en état d’ébriété.

Vu l’état de fatigue du policier, le trio s’accorde pour trouver une solution. Jacques marque son accord pour que Gustave et Henri conduisent le véhicule de police au commissariat, avant d’accompagner le policier à la maison.

Mais plusieurs policiers vont finalement débarquer au domicile de Gustave, inquiets par l’absence du collègue Jacques qui devait s’y rendre et qui n’a plus donné signe de vie depuis.

Les retrouvailles entre policiers ne se passeront pas comme prévu : l'inspecteur Jacques hausse le ton et, poings levés, met en garde les autres agents, en disant "qu'il ne fallait pas toucher à (son) ami para-commando", à savoir Gustave.

Jacques finit par se calmer, mais les faits sont rapportés à sa hiérarchie. Qui décide de lancer une procédure disciplinaire.

Sanction disproportionnée

Le 1er février 2022, le chef de corps de la zone de police Lesse et Lhomme, où officiait l'inspecteur Jacques, rédige un rapport d'information relatant les faits. Une vingtaine de jours plus tard, le collège de police, en sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure, décide de se saisir directement du dossier. Un enquêteur est par ailleurs désigné pour instruire les faits "à charge et à décharge de l'agent".

Le 28 mars, l'enquêteur dépose son rapport et le 5 mai, le collège de police explique à l'inspecteur Jacques qu'un rapport introductif est prêt et qu'il est envisagé de lui infliger "la sanction disciplinaire de la démission d'office". Cette peine disciplinaire met en fait fin à la relation de travail.

Le comportement du policier Jacques est jugé intolérable pour un membre des services de police, il porte gravement atteinte à la dignité de la fonction de police, et est en totale contradiction avec le comportement attendu d’un policier, en plus d’être dans l’illégalité.

Bref, le sort de Jacques semble acté, mais le policier - qui reconnaît les faits - est convoqué à une audition disciplinaire le 7 juin 2022. Il pourra encore se défendre ou, à tout le moins, plaider pour une peine moins sévère. Le 16 juin, la sanction est confirmée par le collège de police mais cinq jours plus tard, Jacques introduit un recours auprès du conseil de discipline, jugeant la sanction disproportionnée.

Après un va-et-vient administratif, le collège de police finira, le 11 janvier 2023, par infliger la sanction de démission d’office. Mais l’inspecteur Jacques n’est toujours pas d’accord.

Estimant avoir été jugé de façon partiale par sa hiérarchie, il porte l’affaire devant le Conseil d’État pour un ultime recours.

Il y a quelques semaines, la section du contentieux administratif du Conseil d’État a rendu un arrêt, rejetant les demandes de Jacques, qui n’est donc plus policier.

