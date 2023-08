Rochefort: les plans du square de l'Amicale revus à la baisse

De la discussion au conseil, et suivant les déclarations faites à nos confrères de MaTélé, il apparaît que la nouvelle mouture du projet est très différente de ce qui avait été présenté au départ. Ce qui a d’ailleurs incité la minorité à voter contre. La construction d’une scène et d’une arrière-scène est abandonnée, de même que l’installation d’un chapiteau permanent et l’intervention prévue sur mur de la banque Belfius donnant sur le Square. Sont maintenus: la façade et le revêtement du site, l’accès entre le square et le parc des Roches, la fontaine sèche et l’extension du syndicat d’initiative.

Le bourgmestre faisant fonction Julien Defaux l’a reconnu: ces décisions sont prises pour raisons budgétaires. Les offres reçues étaient nettement supérieures à l’estimation. Le budget initial était de 3 millions €. Il est réduit de 500 000 €. Les temps sont durs pour les finances communales, et la Ville souhaite revenir à un budget maîtrisé.

La Ville espère recevoir des subsides de l’ordre de 985 000€ (591 000 € de la Wallonie et 394 000 € de l’Europe). La part de la ville serait donc de l’ordre de 1,5 million €. Cette somme serait financée par emprunt. Dans le cas où le disponible serait insuffisant à l’ouverture des offres, un crédit d’urgence serait voté dans la mesure où l’attribution de ce marché ne pourrait attendre la prochaine modification budgétaire.

Le SDT: non !

La Ville a rendu un avis de quatre pages bien denses à propos du Schéma de développement territorial proposé par la Région wallonne. Celui-ci est un outil qui encadre le futur urbanistique de la Wallonie en définissant des "centralités", zones prioritaires pour le développement. Les centralités sont, sans surprise, Rochefort, Jemelle et Han-sur-Lesse.

L’avis rochefortois est négatif. La Ville considère qu’elle dispose déjà de son propre outil, le Schéma de développement communal, et que c’est suffisant.