Rochefort : les deux ponts bientôt reconstruits, à Villers-sur-Lesse ? (vidéo)

Deux ans plus tard, une telle violence des éléments reste impressionnante… car tout est resté en l’état. Le village n’est plus accessible depuis la route de Rochefort, en bifurquant au carrefour qu’elle forme avec le château de Ciergnon. Il faut y arriver par l’autre versant (via la route de Neufchâteau). Pour ceux qui habitent sur la mauvaise rive, ça fait de fameux détours, par exemple pour amener les enfants à l’école. Voilà pourquoi à l’école communale, il y a avait eu une manifestation en mars 2022, pour se plaindre de la lenteur de la reconstruction. On peut écrire qu’elle n’a guère eu d’effets, pas davantage que la motion votée au conseil communal de Rochefort.

Chantier en septembre ou octobre ?

Cette fois, le dossier semble avancer, nous dit l’échevin Yvon Herman: le permis d’urbanisme a été délivré, et d’après ses informations, le chantier pourrait commencer à l’automne. Pour rappel, la Commune n’a pas la main, la N918 coupée en deux est de compétence régionale.

Cette fois, cela pourrait ou devrait être la bonne, continue M. Herman, même si à un moment, les travaux avaient été annoncés pour le printemps dernier. Si effectivement, on remplace les deux ponts en septembre ou en octobre prochain, on peut espérer un retour à la normale au début de l’année 2024.

Les procédures sont longues, l’échevin Herman le constate, leur complexité restant la même, catastrophe ou pas. Tout est lent, très lent, même quand il ne faut pas de permis. L’édile rochefortois cite la réfection de 500 ou 600 mètres de berges sur la Lhomme, à Jemelle: "On vient d’en faire la réception provisoire, deux ans après, alors qu’il ne s’agissait que de reconstruire un mur préexistant."

De tels délais, on a du mal à comprendre à Villers. Le patron de l’auberge du Bief de la Lesse le confirme en soupirant, même si lui, ne souffre pas de la situation: il informe ses clients de l’itinéraire à prendre, et de celui à éviter. Son interrogation: il n’y avait pas moyen de déployer des ponts provisoires ?

Villers-sur-Lesse n’est certes pas complètement bloqué, mais depuis juillet 2021, dans le joli patelin, on n’a plus accès au RAVeL qui relie Houyet à Rochefort, à moins d’un sacré détour. Car la Lesse est toujours infranchissable.