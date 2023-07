Rochefort: une vue inédite sur la carrière de la Boverie

Depuis quelques semaines, un pont en bois a été aménagé à proximité de la carrière de la Boverie à Jemelle. L’occasion pour celles et ceux qui se promènent dans le coin d’observer dans les moindres détails ce lieu exploité depuis de nombreuses années par Lhoist pour en extraire le calcaire. Plus besoin de demander une visite guidée du site pour le découvrir. "Nous avons souhaité ouvrir la carrière au grand public tout en assurant leur sécurité, commente la porte-parole, Laurence Indri. Cette vue sur la carrière et le paysage est extraordinaire. Si cet endroit a été choisi, c’est parce qu’il offre, selon nous, la meilleure vue. Il est aussi situé à quelques pas de la future extension que nous espérons pouvoir exploiter dans quelques années. Le point de vue est totalement fermé par des barrières ce qui évite tout risque de chute. Nous avons également réfléchi à leur disposition pour qu’elles n’entravent pas la vue." Sur ce point d’observation, une pancarte permet au visiteur de se renseigner sur les activités d’extraction de calcaire de la société. "Il y a une description du paysage, des aménagements en faveur de la biodiversité sur le site." Ce lieu n’a pas été choisi par hasard. S’il est écarté de toutes les habitations, le chemin pour y accéder est prisé par les cyclistes et les marcheurs. "Nous avons créé, de l’autre côté de la route, un espace détente avec des tables de pic nique avec, là aussi, une superbe vue sur la nature. C’est un argument touristique."