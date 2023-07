"Le risque de ne plus avoir de l’eau au robinet à Rochefort est élevé"

La direction de Lhoist s’est expliquée ce mardi dans nos colonnes. Les représentants de l’abbaye, eux, maintiennent les propos tenus dans le journal local de Rochefort: ce projet est une menace pour l’approvisionnement en eau des citoyens. "Tout d’abord, nous n’avons jamais prétendu que l’extraction du calcaire sur cette nouvelle partie de la carrière assécherait la nappe phréatique de la source Tridaine (NDLR: qui se trouve sous la carrière de Lhoist)", indique l’abbaye via son porte-parole, Christophe De Doncker. Pour étayer ses propos, l’abbaye s’est renseignée auprès de deux hydrogéologues, s’est basée sur la connaissance des moines et, surtout, sur des études et résultats sur les aquifères calcaires comme à Jemelle. "Il y a cent ans, avant le début de l’exploitation de la carrière, les effets d’une averse sur les prairies de la Boverie se lisaient dans le débit de la source Tridaine environ un mois plus tard. Il y a 10 ans, l’extraction du calcaire ayant commencé, ce délai était réduit à environ une semaine. Actuellement, ce délai n’est plus que d’un demi-jour. Si l’extension se produisait, ce délai serait réduit comme peau de chagrin."

Trop d’eau trop vite

En d’autres termes, la surface de la carrière ne jouerait plus son rôle d’éponge. L’eau s’écoulerait trop vite et arriverait en trop grande quantité vers Tridaine, selon les représentants de l’abbaye et les hydrogéologues interrogés. "Pourquoi ? Parce que la goutte d’eau de pluie qui tombe sur les prairies de la Boverie traverse un massif calcaire de plus en plus réduit. Selon Michel Bakalowicz, docteur en hydrogéologie et géochimie des eaux et ancien directeur de recherches au CNRS, les études sur les aquifères calcaires montrent qu’il va y avoir obligatoirement des effets à l’extension de la carrière. On commence par supprimer la végétation, le sol (l’épikarst), tout ce qui favorise l’écoulement lent ou retardé qui va recharger les réserves d’eau souterraine. On va donc provoquer progressivement l’écoulement rapide vers la profondeur. Le parcours d’infiltration de l’eau de pluie, quand il pleut, sera de plus en plus court vers la zone noyée. Quand l’eau arrive à un rythme lent, tout part dans les conduites pour ensuite sortir du robinet des Rochefortois. Plus on accélère le débit à cause de la réduction du massif calcaire, plus il faudra rejeter de l’eau dans le ruisseau et donc en perdre." Les changements climatiques n’arrangent rien à la situation. "Ces dernières années, nous observons de plus en plus d’orages, des averses denses mais brèves, de moins en moins de ces petites pluies fines et régulières qui alimentent lentement et sûrement les nappes phréatiques. Le climat a aussi un impact sur les variations de débit."

Bref, tous les vents sont contraires, selon le porte-parole de l’abbaye, Christophe De Doncker. Pour appuyer ces différents propos, une vidéo de dix minutes a été créée et est disponible sur le site www.tridaine.be. "L’abbaye maintient l’alerte lancée début juin. Avec le projet d’extension, le risque pour les habitants de Rochefort est élevé de ne plus avoir d’eau au robinet." Les discours de l’abbaye et de Lhoist sont donc diamétralement opposés. Il faut désormais attendre la clôture de l’étude d’incidences environnementales du bureau ARIES pour y voir plus clair. Les résultats sont attendus pour la fin de l’année.