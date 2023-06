Rochefort: pour l'abbaye, Lhoist met encore la Tridaine en péril

La Commune est visée

Actuellement, on pourrait dire que l’eau de Tridaine coule gracieusement dans le gozier des Rochefortois. Si la nappe phréatique devait, à la suite de l’exploitation supplémentaire de la carrière, ne plus pouvoir s’écouler naturellement par la source Tridaine, le pompage deviendrait nécessaire et obligatoire vers les châteaux d’eau. "Qui payerait la facture ?, demande le porte-parole de l’Abbaye dans le Courrier. En 2022, les puits de l’Abbaye ont pu combler le déficit de Tridaine. Le porte-parole ne pointe pas uniquement Lhoist. Il vise aussi la Commune. Il est temps, selon lui, que les politiques prennent des mesures et posent des choix forts. "La recherche intensive de nouveaux puits communaux, la réduction ou la suppression de nouvelles implantations urbanistiques et touristiques. Il serait intéressant de réglementer et faire respecter l’installation et la maintenance des piscines et de jacuzzis: le volume d’eau moyen d’un jacuzzi va de 800 à 1500 litres d’eau et celle-ci est trop fréquemment renouvelée pour éviter le recours aux filtres coûteux. Or, ces jacuzzis deviennent indispensables dans les hôtels et les maisons d’hôtes. Pourquoi ne pas instaurer un tarif progressif plus élevé pour les plus gros consommateurs ? Mais le premier pas le plus important, le plus décisif concerne l’extension nord de la carrière Lhoist. A-t-elle encore une légitimité face au risque qu’elle fait courir aux habitants de Rochefort ?" Le dossier de l’extension de la carrière n’en est encore qu’aux démarches administratives. Mais il est clair que cette demande de permis atterrira bientôt sur la table de la Commune puisque les réserves actuelles de la carrière de la Boverie seront épuisées d’ici 2026,