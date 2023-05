Six mois ferme pour une course-poursuite en présence d’un enfant de deux ans à Rochefort

Le 15 octobre 2020, des policiers de la zone Lesse et Lhomme ont voulu procéder au contrôle d’un véhicule Renault Megane qui n’était pas en ordre. Malgré les feux bleus et le bitonal, l’automobiliste ne s’est pas arrêtée. La dame au volant était accompagnée de sa fille de deux ans, assise sur le siège passager, et pas dans un siège adapté. “Les policiers l’ont suivie pendant cinq kilomètres. Elle a dépassé plusieurs véhicules, mis en danger d’autres automobilistes qui roulaient en sens inverse et des usagers faibles, dont un cycliste et un cycle”, expliquait le parquet de Namur lors de la précédente audience.