Il revendait des faux billets achetés sur le dark web : 2 ans de prison sont requis

Selon les estimations des enquêteurs, le principal prévenu du dossier aurait acquis entre 30 et 50 faux billets de 50 euros via le dark web. Des billets qui étaient achetés en Lettonie à un prix variant entre 5 et 10 euros la coupure. Il en a par la suite revendu à 3 connaissances. Celles-ci en ont par la suite fait usage, notamment durant le festival international du rire de Rochefort, où ils ont été écoulés pour près de 200 euros. “Mais aussi pour acheter de la cocaïne”, affirme le prévenu, à qui est également attribuée une prévention de recel frauduleux, pour avoir détenu une carte d’identité ne lui appartenant pas.

Le ministère public ne plaisante pas avec ce prévenu qui a importé de la fausse monnaie sur le territoire belge… Quoique. “Au lieu de passer votre temps sur le dark web, utilisez vos compétences en informatique pour rester du bon côté de la force.” Suite à une perquisition, l'individu s’est montré peu collaborant, niant l’évidence. Il a ensuite avoué qu’il revendait 15 euros des billets achetés 5 euros. 2 ans de prison sont requis à son encontre. Des peines d’un an et demi sont requises contre les 3 personnes qui lui ont acheté les billets contrefaits.

Au vu du dépassement du délai raisonnable, les faits datant de 2018, la suspension simple du prononcé de la condamnation est plaidée.

Jugement le 17 mai.