Rochefort: une nouvelle expo-bourse Playmobil, sur 1400 m2

L’an dernier, sur une idée de Pierre Mahin, l’association avait organisé sur 1200 m2 une exposition de dioramas Playmobil. Les exposants avaient proposé des thèmes variés: Rome et l’Égypte, les Vikings, le Far-West, la kermesse au village… En lien direct avec Jemelle, on pouvait voir aussi deux circuits de trains et une carrière avec ses engins et camions ! Vu le succès public (plus de 700 visiteurs) et la satisfaction des exposants, les organisateurs remettent l’événement sur pied.

Le nombre d’exposants qui ont souhaité participer est en augmentation. De 1200 m2 d’exposition, on passera à 1400 m2, à l’athénée de Jemelle donc.

Rendez-vous sur le grand parking de la route de Forrières, au-delà de la gare de Jemelle. En moins de cinq minutes à pied et sur itinéraire fléché, on peut rejoindre de là le hall omnisports.

Une association qui s’est diversifiée

En 2010, l’association Les 150 ans de la gare de Jemelle a organisé comme son nom l’indique différentes activités pour célébrer le 150e anniversaire de la première gare de Jemelle. Ensuite, les membres de l’association ont tenu à continuer leurs activités afin de sauvegarder, entretenir et mettre en valeur le patrimoine du village. C’est ainsi que les membres ont restauré l’ancien château-réserve de la gare. Ils ont également fait sabler la façade de la chapelle Notre-Dame de Grâce, à l’entrée de l’avenue de Ninove). Ils participent désormais au relevé du petit patrimoine populaire du village, relevé qui est maintenant sauvegardé sur le site de la ville de Rochefort.