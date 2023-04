Dans l’attente du permis, la carrière Lhoist de Jemelle réduira la cadence

Comment expliquer cette décision de réduire la voilure ?

Les réserves autorisées de pierres calcaires de la carrière de Rochefort ne sont pas illimitées. A la cadence actuelle, les carriers estiment qu’elles seront épuisées à la fin de l’année 2026.

Pour poursuivre l’activité et continuer à assurer la production de chaux vive, sans point de rupture, le groupe Lhoist a développé plusieurs stratégies.

La piste la plus concrète et aboutie, c’est celle de l’extension de la carrière sur une superficie de 14,6 hectares. Mais pour concrétiser cette option, il faut décrocher une révision du plan de secteur et obtenir un permis unique. Les procédures sont lourdes et longues et Lhoist craint qu’elles ne puissent aboutir avant fin 2026 et l’épuisement des réserves de pierres calcaires.

Pour assurer la transition la plus douce possible, maintenir l’activité et l’emploi sur le site, les carriers rochefortois ont ainsi décidé de réduire le rythme d’activité dès 2024. La production annuelle de chaux vive passerait ainsi de 340 000 à 200 000 tonnes par an.

Ce sont tous les services qui vont devoir se réorganiser et la direction envisage de recourir à un plan de chômage économique temporaire et partiel.

"Les discussions concernant les modalités de mise en œuvre du ralentissement du site vont commencer dès à présent avec les partenaires sociaux", annonce le groupe Lhoist.

Nous avons contacté les représentants du personnel et nous attendons les premières réactions. 101 personnes travaillent sur les sites rochefortois et jemellois du géant carrier.